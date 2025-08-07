¡ãÊÝ°é»Î¤Î°ì¸À¡ä»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é½ê¤ËÍÂ¤±¤ÆÈþÍÆ¼¼¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÖÁá¤¯·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¡×¡£¥À¥á¤Ê¤Î¡ª¡©
ÊÝ°é½ê¤Ë»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Æ¤ª»Å»ö¤ËÎå¤à¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·Ë»¤·¤¹¤®¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö°Ê³°¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»äÍÑ¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é½ê¤ËÍÂ¤±¤Æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸á¸åµÙ¤ò¼è¤ê¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈþÍÆ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù
ÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Þ
ÈþÍÆ±¡¤ò½ª¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ËÊÝ°é½ê¤Ø¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤Ë¡ÖÈ±ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡©¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£ÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ø¡û¡û¤Á¤ã¤ó¡ÊÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¡Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÁá¤¯¤ª·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´î¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÝ°é½ê¤Ë»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÈþÍÆ±¡¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÌÜÅª¡×¤Ç¤ÎÊÝ°é¤¬¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»þÀÞÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¤Ê¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â»Å»ö¤Î¤¦¤Á¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÝ°é½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¬°ã¤¦
¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÎÄÌ¤¦ÊÝ°é½ê¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÄü¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¥À¥á¤«¤Ï±à¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤ë¤Î¤«¤â¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÝ°é½ê¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÊÝ°é½ê¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±à¤Ë¤è¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡Ù
ÈþÍÆ±¡¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¥Þ¥Þ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é½ê¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ°é½ê¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªµÙ¤ß¤Ë»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤¤¤¤¤Î¤ÇÍ»ÄÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥ë¡¼¥ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼é¤ë¤Ù¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÝ°é½ê¤â¤¢¤ë
¡Ø´ðËÜÅª¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö°Ê³°¤ÏÍÂ¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤«¤é·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â¡Ö¤¹¤°Íè¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¡Ù
¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤¬»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ëÊÝ°é½ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢»Å»öµ¢¤ê¤ËÇã¤¤Êª¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¹¤é¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¿¦¾ì¤«¤é±à¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬ÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡Ù
»Å»öµ¢¤ê¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤ÊÝ°é½ê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤·ä¤Ë¿©ºà¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÏÀÚ¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é½ê¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åOK¤ÎÊÝ°é½ê¤â¤¢¤ë
¡Ø¤¦¤Á¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤ÉËèÆüÍÂ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë±à¤Ç¤·¤¿¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ°é½ê¤Ï¡¢Ž¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÊÝ°é½ê¤ËÍÂ¤±¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡ªŽ£¤Ã¤ÆÃ´Ç¤¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡Ù
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥Þ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë´²ÍÆ¤ÊÊÝ°é½ê¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¯¥Þ¥Þ¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤¬¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ç¤ÏÀµÄ¾Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤·¤«µÙ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï°ìÂÎ¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÊÝ°é½ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÀ°¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÈþÍÆ±¡¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø»ä¤Ê¤é¡¢¸á¸åµÙ¤Ç¥«¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤·¤Æ¤â¡¢±äÄ¹ÊÝ°é¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡£Â¾¤Î±à»ù¤µ¤ó¤è¤ê¾¯¤·Áá¤¯ÊÝ°é½ê¤ò½Ð¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤Ë´ó¤êÆ»¤·¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤âÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤È¤¯¤Ë²¿¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤á¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ÐÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤«¤é¥Á¥¯¥ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤á¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¾¯¤·¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤â´î¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¡ØÂ÷»ùÉÕ¤¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÊÈþÍÆ±¡¤òÃµ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òÉ¨¤Ë¾è¤»¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢Ãµ¤»¤Ð¤¢¤ë¤è¡Ù
²¿¤«¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥Þ¤ÎÏÃ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÂ÷»ù½êÉÕ¤¤ÎÈþÍÆ±¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿È¶á¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤â¤«¤Ê¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤º¤ÏÊÝ°é½ê¤Ë¥ë¡¼¥ë³ÎÇ§¤ò¡£¸·¤·¤¤¾ì¹ç¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë
ÍµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é½ê¤ØÍÂ¤±¤ÆÈþÍÆ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÝ°é½ê¤ÎÊý¿Ë¼¡Âè¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤é¤Ð¤Þ¤º¤Ï¥ë¡¼¥ë³ÎÇ§¤¬Àè·è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»Å»öµ¢¤ê¤Î¿©ºà¹ØÆþÌÜÅª¤ÎÇã¤¤Êª¤¹¤é¥À¥á¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ä¤ª¸«Éñ¤¤¡¢Ê¿Æü¤Ë¤·¤«ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÑ»ö¤Ê¤éOK¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¤è¤¯¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤¤Ã¤ÈÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÊÝ°é½ê¤Ë°ìÅÙÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¼¡¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ä¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¹¤«¤é¾¯¤·Áá¤á¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢°õ¾Ý¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤â´î¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¥Þ¥Þ¤¬¤¦¤Þ¤¯¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÊýË¡¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£