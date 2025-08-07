B2Ê¡²¬¤Ë¿·²ÃÆþ¤Î°æ¼êÂó¼Â¤¬°À¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×Ê¡²¬Âè°ì¹â¤Ç²ÏÂ¼Í¦µ±¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢B¥ê¡¼¥°2Éô¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Ï7Æü¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¡ÊPG¡Ë¤Î°æ¼êÂó¼Â¡Ê25¡Ë¤¬°À¼ðáç¡Ê¤¬¤ó¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£6Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¡¢¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î°æ¼ê¤ÏÊ¡²¬Âè°ì¹â2Ç¯»þ¤Î2016Ç¯¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´Í¥¾¡Âç²ñ¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¢17Ç¯¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡ËÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ÍâÇ¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ2³ØÇ¯²¼¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê¥Ö¥ë¥º¡Ë¤é¤ÈÎ×¤ß¡¢4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£ÆüÂÎÂç¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¡¢1Éô¡ÊB1¡Ë¤Î¹Åç¤Ë²ÃÆþ¡£Âçºå¤äÅìµþZ¤ò·Ð¤Æº£Ç¯6·î¡¢Ê¡²¬¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¼ê¤Ï7·î21Æü¤Î¥Á¡¼¥à»ÏÆ°Æü¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±29Æü¤ËËÜ¿Í¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¡£°À¼ðáç¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°æ¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ø¤¬¤ó¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢²þ¤á¤Æ¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÂô»³¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¬¤º¤¬¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥¯¥ª¥«¤È¡¢°æ¼êÂó¼Â¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×