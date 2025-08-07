8Æü¤Ï¶å½£¤ÇÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢ÂçÊ¬¤Î3¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È ¡¡Ê¡²¬¤ÎÆüºÇ¹â½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï´í¸±¤Î34
¡¡´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï7Æü¸á¸å5»þ¡¢¶å½£¤ÇÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢ÂçÊ¬¤Î3¸©¤Ë8Æü¤ÎÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Í½ËÉ¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ÎÃÍ¤¬33°Ê¾å¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£µ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ï³°½Ð¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤ÆÎÃ¤·¤¤¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤·¡¢³°¤Ç¤Î±¿Æ°¤ä³èÆ°¤ÏÃæ»ß¤Þ¤¿¤Ï±ä´ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºê¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç³Æ¸©¤âÆüºÇ¹â½ë¤µ»Ø¿ô31°Ê¾å¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï7Æü¸á¸å5»þ¡¢Ê¡²¬¸©Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÂè1¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü¡Ê8Æü¡Ë¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬Ãø¤·¤¯¹â¤¯Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÎÌÀÆü¡Ê8·î8Æü¡Ë¤ÎÆüºÇ¹â½ë¤µ»Ø¿ô¡ÊWBGT¡Ë¡ÊÍ½Â¬¡Ë¡Ï½¡Áü30¡¢È¬È¨31¡¢¹Ô¶¶29¡¢ÈÓÄÍ30¡¢Á°¸¶31¡¢Ê¡²¬34¡¢ÂÀºËÉÜ31¡¢ÅºÅÄ30¡¢Ä«ÁÒ31¡¢µ×Î±ÊÆ31¡¢¹õÌÚ31¡¢ÂçÌ¶ÅÄ30
¡¡¡ÎÌÀÆü¡Ê8·î8Æü¡Ë¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÏÊ¡²¬34ÅÙ¡¢È¬È¨34ÅÙ¡¢ÈÓÄÍ34ÅÙ¡¢µ×Î±ÊÆ34ÅÙ