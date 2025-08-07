¼«Ì±¡¦¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï¡Ö15%¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÆÂ¦¤Ë½¤Àµµá¤á¤ë
¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬ÄÌ¾ï¤Î´ØÀÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ15¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢À¯ÉÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ø¤Î½¤Àµ¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ15¡ó¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç15¡ó°Ê¾å¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î´ØÀÇ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë15¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÆüÊÆ¤Ç¤ÎÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹
¡ÖÄÌ¾ï¤Î´ØÀÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ15¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Ï´ØÀÇÂÐºöËÜÉô¤ò³«¤¡¢¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬EU¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÀâÌÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ê¤É¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ëµá¤á¤ë¤È¤·¡¢º£²ó¤ÎÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Î¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£