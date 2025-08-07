Ä¹ºê²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¸¶²è¤âÆÃÊÌ¸ø³«¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×10¼þÇ¯ÆÍÇËµÇ°¤Î´ë²èÅ¸¤¬³«Ëë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë 2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ä¹ºê»Ô¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç¡¢¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×¤Î10¼þÇ¯ÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø ¾®ÌîÅÄ ºäÆ»¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òÆÃÊÌÊÔ½¸¤·¤¿±ÇÁü¤ò¡¢3²èÌÌ¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Öー¥¹¤Ç¤¹¡£
½ÐÅç¥á¥Ã¥»Ä¹ºê¤Ç8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×10¼þÇ¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÄ¹ºê²ñ¾ì～THE FINAL～¡£
¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢2013Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¤ª¤È¤È¤·10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¤Î´ë²èÅ¸¤ÏÁ´¹ñ3¤«½êÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄ¹ºê»Ô¤«¤é¡Ë
¡Ö¾®ÌîÅÄ¤È´¬Åç¤µ¤ó¤Î¥·ー¥ó¤¬¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤¿¡×
¡ÊÄ¹ºê»Ô¤«¤é¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¶½Ê³¤·¤¿¡×
Ä¹ºê²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶²è¤âÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¡£
¤Þ¤¿ º£·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢ºî¼Ô¤ÇÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È ÅÏÊÕ ¹Ò¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÎÙ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤«¤³¤É¤â¤Ç¤¸¤Þ¤Ï¤¯¡×¡£
Á´Ä¹120¥áー¥È¥ë¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤äNIB¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤¥Æ¥ì¥Ó¥é¥¤¥Ö¤Ò¤ë¤¸¤²¥É¥ó¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¡È¤Ê¤¬¤µ¤¸¤¤Á¤ã¤ó¡É ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÍ·¤Ù¤ë7¼ïÎà¤ÎÍ·¶ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÍ·¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×
¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë
¡Ö³ê¤êÂæ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊÄ¹ºê»Ô¤«¤é¡Ë
¡Ö±«¤Ê¤Î¤Ç¼¼Æâ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢7Æü¤«¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
0ºÐ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÍ·¶ñ¤â¤¢¤ê¡¢Æþ¾ìÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í500±ß¡£»Ò¤É¤â800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£