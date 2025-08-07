¥Û¥ó¥À¤¬¡Ö¿·¡¦·Ú¾èÍÑ¼Ö¡×Àè¹Ô¸ø³«¡ª ´ÝÌÜ´é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¤¥¤!? ¿·¡ÖN-ONE e¡§¡×º£½©È¯Çä¡ª ÈÎÇäÅ¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ¼¤Ï
¥Û¥ó¥À¤¬·Ú¾èÍÑEV¡ÖN-ONE e¡§¡×¤òÀè¹Ô¸ø³«¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö
¡¡Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ÈÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¡ÖN-ONE e¡§¡Ê¥¨¥Ì¥ï¥ó ¥¤¡¼¡Ë¡×¤Î¾ðÊó¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯½©¤ÎÈ¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢8·î1Æü¤«¤éÀè¹ÔÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¿·¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿N-ONE e¡§¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿·Ú¾¦ÍÑEV¡ÖN-VAN e¡§¡×¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¾èÍÑ¥æ¡¼¥¹¤Î·ÚEV¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡N-ONE e¡§¤Ï¡¢¡Öe:Daily Partner¡Ê¥¤¡¼ ¥Ç¥¤¥ê¡¼ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëEV¤Î¤¢¤êÊý¤òÄÉµá¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖN-ONE¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢EV²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄ§¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦Ãå¤ÎÍ¯¤¯¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥Û¥ó¥À¾èÍÑ¼Ö¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖN360¡×¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¶¯¤¯¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÁö¤ê¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤¸ÜµÒ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊEV¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡N-ONE e¡§¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¡¢WLTC¥â¡¼¥É¤Ç270km°Ê¾å¤ò¼Â¸½¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µëÅÅµ¡Ç½¤äV2H¡ÊVehicle to Home¡Ë¤Ê¤É¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Äµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤â¡¢ÁàºîÀ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£EV¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ë¥¢¤Ê²ÃÂ®¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Æ§¤ó¤ÀÊ¬¤À¤±¥Ñ¥ï¡¼¤¬½Ð¤ëÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä®Ãæ¤Ç¤Î¹çÎ®¥·¡¼¥ó¤äºäÆ»¤Ç¤ÎÆ§¤óÄ¥¤êÀÇ½¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ö½Å¤Ï½¾Íè¤ÎN-ONE¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö200kg¼å¡×Áý²Ã¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ²ó¤ê¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢N-ONE¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é°¦Ãå¤ÎÍ¯¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¤µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ä¥ê¥¢¼þ¤ê¤Î¥¬¥é¥¹¤ò´Þ¤á¤¿¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë¶¯¤¯Ä¥¤ê¤Î¤¢¤ë¶ÊÌÌ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾å¼Á¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë±è¤Ã¤Æ´Ý¤¯¤·¤Ü¤ê¡¢¸åÊý¤«¤é¤â¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Ú²÷¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÉ½¸½¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢»ë³¦¤ËÆþ¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¾åÉô¤òÇö¤¯·Ú¤ä¤«¤ÊÂ¤·Á¤È¤·¡¢»Í¶ù¤ä³Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Î°ìÉô¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥É¤ËÆ±·Ï¿§¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¼ÆâÁ´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤È¿åÊ¿´ðÄ´¤Î°õ¾Ý¤ò¹â¤á¡¢²÷Å¬¤Ê±¿Å¾´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤È¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Î¾åÌÌ¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°Êý¤¬¸«ÅÏ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÖÉý´¶³Ð¤â¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤°Â¿´¤·¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ë»ë³¦¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µ¡Ç½¤´¤È¤ÎÁàºî¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ëÃæ±û¤Ë½¸ÃæÅª¤ËÇÛÃÖ¡£ÃæÃÊ¤Ë¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¥ï¥¤¥É¥È¥ì¡¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊN-ONE e¡§¤Ç¤¹¤¬¡¢EV²½¤¹¤ë¾å¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥À¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖEV¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤ÎÃæ¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é¥â¡¼¥¿¡¼¤ä¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾²²¼¤Ë¤ÏÅöÁ³¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸µ¡¹¥Û¥ó¥À¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ëMM¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËEV²½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡³«È¯ÅÓÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤âºÃÀÞ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Î¥À¥¤¥Ö¥À¥¦¥óµ¡Ç½¤ä¥Á¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¡ÊºÂÌÌ¤ò¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤ëµ¡Ç½¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼ÖN-ONE¤ÎÆÃÄ§¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢N-ONE e¡§¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö40Âå¡¢50Âå¤Î½÷À¤ä20Âå¤Î½÷À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃËÀ¤Ç¤â½½Ê¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßN-ONE¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤éEV¤ÎÎÉ¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤Î¥Û¥ó¥ÀÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢N-ONE e¡§¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¥«¡¼¥º¤ÎÈÎÇäÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎN-ONE¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¡¢EV¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤äÄÌ¶Ð¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ëÊý¡¹¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö270km°Ê¾å¤È¤¤¤¦¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µëÅÅµ¡Ç½¤äV2H¤Ê¤É¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Äµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¹â¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£