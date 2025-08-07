¥¹¥Ð¥ë»Â¿·¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡É¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª¡Ö¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¡ßÄ¶ËÜ³Ê¡È»ÍÎØ¶îÆ°¡ÉÅëºÜ¤Ç¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤â¥¬¥ó¥¬¥óÁö¤ë¡ª¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×µé¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹â¡È200mm¡É¤â¼Â¸½¤·¤¿¡ÖB9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤È¤Ï¡ª
¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡É¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¤Ê¤ªÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2003Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè37²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥ó2¥·¡¼¥¿¡¼¤Î¡ÖB9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö»Â¿·¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê15Ëç)
¡¡B9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬¡Ö¥ª¥ó¥í¡¼¥É¡¦¥é¥Õ¥í¡¼¥É¤òÌä¤ï¤ºÁö¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó2¥·¡¼¥¿¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈHEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¡Ë¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¶âÂ°¤Î²ô¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ê¥ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¹¤²¤¿Íã¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤êº¸±¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿·Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥°¥ê¥ë¤ò´Þ¤à¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡B9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¶¥Ñ¥Æ¥£¥Ê¥¹»á¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢¤É¤³¤«¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ë»÷¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢Åö»þ¡Ö´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¾Íè¤Î¥¹¥Ð¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Â¿·¤¹¤®¤¿¤Î¤«½ù¡¹¤ËºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤Þ¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¶¥Ñ¥Æ¥£¥Ê¥¹»á¤â2006Ç¯¤Ë¥¹¥Ð¥ë¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿B9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢Åö»þºÇ¿·¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSSHEV¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SSHEV¤È¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥á¥¤¥ó¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡»þÂ®80km¤Þ¤Ç¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÁö¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®¤ÈÍ¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£»þÂ®80km°Ê¾å¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¯Áö¤ë¤È¤¤¤¦Áö¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ð¥ë¤¬³«È¯¤·¤¿¾ï»þ4ÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤âºÎÍÑ¡£Àè½Ò¤Î³«È¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¡¦¥é¥Õ¥í¡¼¥É¤òÌä¤ï¤ºÁö¤ì¤ë¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇÄãÃÏ¾å¹â¡Ö200mm¡×¤È¤Ï¡¢¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ç¤¢¤ë¡Ö205mm¡×¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î¹â¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢¶Ã¤¤ÎÃÍ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎB9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ï»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖB9¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³¤³°¸þ¤±¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤Î¡Ö¥È¥é¥¤¥Ù¥Ã¥«¡×¤È¤¤¤¦Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¡ÖB9¥È¥é¥¤¥Ù¥Ã¥«¡×¤È¤·¤ÆÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£