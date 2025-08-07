¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡¼¤ÇÏÃÂê¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¡²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍá°áS¡ª¡Ö¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSAORI¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍá°á»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SAORI¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÇWBAÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé2°Ì¤Îµþ¸ý¹É¿Í¤È¥Ó¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥é¥¹¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢È½Äê¾¡Íø¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ñ¥é¥¹¤¬Êú¤¤Ä¤¤¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTREASURE¡¡BOXING¡¡PROMOTION¡¡7¡×¤Ç¤â¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÍá°á¤Ç¤ª¤Ï¥á¥í¥ó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¡ÖÏÂÉþ¤ÏÂÎ·¿Åª¤ËÃå¤ë¤Î¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¡ª¡×¤È²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍá°á»Ñ¤ò¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë²Æ¡¢³Ú¤·¤â¤¦¡Á¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡×¡ÖÍá°á¤â¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£