¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÁê¸ß´ØÀÇ15%¤¬¤¤ç¤¦7Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬Â¿¤¤ÍÜ¿£¥Ö¥ê¤Î»ºÃÏ¡¦Ä¹ÅçÄ®¤Ç¤ÏÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10%¤«¤é15%¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¡£µîÇ¯¡¢¸©¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¤ª¤è¤½471²¯±ß¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Î¤ª¤è¤½237²¯±ß¤¬ºÇÂç¤ÎÍ¢½Ð¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤·¤¿¡£
Á´¹ñ°ì¤ÎÍÜ¿£¥Ö¥ê¤Î»ºÃÏ¡¦Ä¹ÅçÄ®¤ÎÅìÄ®µù¶¨¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤ÇµîÇ¯¡¢µíÆù¤Ë¼¡¤°Í¢½Ð³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÜ¿£¥Ö¥ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î´ØÀÇ¤â¡¢µîÇ¯¤Î0¥Ñー¥»¥ó¥È¤«¤é15¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë°ú¤¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅìÄ®µù¶¨ »³²¼¿¸ãÁÈ¹çÄ¹¡Ë¡Ö¾ÃÈñÆ°¸þ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤ÎÊª²Á¤â¾å¤¬¤ë¤«¤é¡¢Í¢½Ð³Û¤¬º£¸å¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£15¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î´ØÀÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤äÊªÎÌ¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
ÅìÄ®µù¶¨¤ÎµîÇ¯¤Î¥Ö¥ê¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï¤ª¤è¤½25²¯±ß¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¡¢¤ª¤è¤½18²¯±ß¡£Í¢½Ð³Û¤Î7³ä¤òÀê¤á¤ë¥¢¥á¥ê¥«Í¢½Ð¤ÎÆ°¸þ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Î¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ä²Ã¹©ÉÊ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¿·¤·¤¤²Ã¹©¾ì¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìÄ®µù¶¨ »³²¼¿¸ãÁÈ¹çÄ¹¡Ë¡Ö¿·¤·¤¤²Ã¹©¾ì¤Ç¤Ï¥Ö¥êÀ¸»ºÎÌ¤Î100%¤ò²Ã¹©¤·¤è¤¦¤È¡£¥é¥¦¥ó¥É·ÁÂÖ¡ÊÌ¤²Ã¹©¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¡¢²Ã¹©ÉÊ¤Ç¾¡Éé¡£¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Î³ÈÂç¡¢¹ñÆâ¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æµù¶È¼Ô¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÈÎÇä¤ò¿Ê¤á¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«Í¢½Ð¤ÎÆ°¸þ¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤éÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
