¡Ö¤â¤¦µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡×Ãæ¹âÀ¸18¿Í¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÊ³Æ®µ¡¡4Æü´Ö¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤¤Ç°ÛÊ¸²½¿¨¤ì¤ëÎ¹¡¡¼¯»ùÅç
Àè·î¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÎÃæ¹âÀ¸18¿Í¤¬³¤³°¤Ë¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤¤·¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹âÀ¸¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤¹¡£ÌÌÀÑ¤ÏÆüËÜ¤«¤é¶å½£¤ò½ü¤¤¤¿¹¤µ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½1²¯¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤¤ÏÃæ¹âÀ¸¤ËÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ä¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©¹ñºÝ¸òÎ®¶¨²ñ¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ç32²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¹âÀ¸¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾¾¸µÃæ³Ø¹»3Ç¯¡¦ÂÀÅÄ¿¿Æà¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¡¢º£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×
º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿18¿Í¤Ï¡¢³Æ»ÔÄ®Â¼¤Ç¼ê¤òµó¤²ÌÌÀÜ¤ò·Ð¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹âÀ¸¤Ç¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç´Ú¹ñ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¤ª¤è¤½12»þ´Ö¡£
¡Ê¼¯»ùÅç¾ðÊó¹â¹»2Ç¯¡¦µ×ÊÝÍÛ°¦¤µ¤ó¡Ë¡Ö½ë¤¤¤·¼¾µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡£ÆüËÜ¤ÈÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1976Ç¯¤Ëº£¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñ¤¬¼ùÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï8.5%¤È¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤ò¤È¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¼óÅÔ¥Ï¥Î¥¤¤Ë¤Ï¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤ä¾¦Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂç¸ý¹â¹»3Ç¯¡¦ËÙ¥ÎÆâºéÎÉ¤µ¤ó¡Ë¡Ö·úÊª¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¡¢½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ÆüËÜ¤È¤¹¤´¤¯°ã¤¤¡¢°Û¹ñ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤Àè¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ð¥¹¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ2»þ´Ö¤Û¤É¤Î¥Ð¥°¥Ë¥ó¾Ê¥È¥¥¥ª¥óÃÏ¶è¡£
¡ÊÁ¾±÷¹â¹»2Ç¯¡¦Ç÷ÂçÌ´¤µ¤ó¡Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¼óÅÔ¤«¤é¶á¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Èµ¿¤¦¤¯¤é¤¤¡×
18¿Í¤¬³Æ²ÈÄí¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢4Æü´Ö¤Î¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ÖÉÛ»Ö¹â¹»3Ç¯¡¦Æ£ÅÄÍåÆá¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ï»ÒÅçÃæ³Ø¹»2Ç¯¤ÎÄá²¬´´Âç¤µ¤ó¤¬Çñ¤Þ¤ë²È¤Ç¤Ï¡¢´¿·Þ¤Î¤¿¤á¡¢Äá²¬¤µ¤ó¤Ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤ò¿¶¤ë¤Þ¤ª¤¦¤È½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È°ã¤¦Ê¸²½¤Ë¾¯¡¹¡¢¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¡Ä¡£
¡Ê¼ï»ÒÅçÃæ³Ø¹»2Ç¯¡¦Äá²¬´´Âç¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ó¤Ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¾¯¤·¼êÅÁ¤Ã¤¿¤¬¡ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
³¤³°¤Ç½õ»º»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ì´¤ò»ý¤ÄÆ£ÅÄÍåÆá¤µ¤ó¡£²È¤ÎÍá¼¼¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¸øÍÑ¸ì¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡£ÊÒ¸À¤Î±Ñ¸ì¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎËÝÌõµ¡¤Ç²ñÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ÖÉÛ»Ö¹â¹»3Ç¯¡¦Æ£ÅÄÍåÆá¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ë¤ªÅò¤òÎ¯¤á¤ÆÎ®¤¹¡×
¤Ä¤®¤Ë¿²¼¼¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡Ä¡ÊÆ£ÅÄÍåÆá¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥¯ー¥éー¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤³¤ÎÂ¼¤ÏÈæ³ÓÅªÎÃ¤·¤¤ÃÏ°è¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÇã¤ï¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾ø¤·½ë¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¤È¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆ£ÅÄÍåÆá¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°åÎÅ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¥·¥ã¥ïー¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢º£²ó¤Î»ö¶È¤Ë±þÊç¤·¤¿²¼²°¤µ¤ó¡£
¡ÊÂç³ÞÃæ³Ø¹»3Ç¯¡¦²¼²°¤ß¤¯¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤â¤¦·ù¤À¡Ä¥·¥ã¥ïー¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¿å¤Ç¤·¤¿¡×
º£²ó¡¢¤¢¤ëÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂç³ÞÃæ³Ø¹»3Ç¯¡¦²¼²°¤ß¤¯¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀöÂõÊª¤ò¾ö¤ó¤À¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ê¿Æ¤â¡Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×
²¿¤«¼êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¥Û¥¹¥È¥Þ¥¶ー¤Î¤â¤È¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢À¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤º¡ÄÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙÊâ¤ß´ó¤ë¤È¡¢²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿©»ö¤Ï¾²¤ËÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÂ¤ê¡¢È¤¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆ£ÅÄÍåÆá¤µ¤ó¡Ë¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡×
¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤½éÆü¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¨ÀÊ¤Î¸òÎ®²ñ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÁáÂ®¡¢¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿Á¾±÷¹â¹»£²Ç¯¤ÎÇ÷ÂçÌ´¤µ¤ó¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢³Ð¤¨¤¿¤Æ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
¡ÊÁ¾±÷¹â¹»£²Ç¯¡¦Ç÷ÂçÌ´¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¡Ö¤¤¤¤¤è¡×
¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤âËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌë¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¸À¸ì¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£18¿Í¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤µ¤é¤Ë³Ì¤òÇË¤Ã¤ÆÃÏ¸µ½»Ì±¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
