¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¡¡Àè½µ¤Î1.4ÇÜ¡¡ÀìÌç²È¡Ö¹âÎð¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á´¶À÷ÂÐºö¤ò¡×
¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤ªËß¤òÁ°¤ËÀìÌç²È¤Ï¡Ö½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á´¶À÷ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï723¿Í¤ÇÁ°¤Î½µ¤Î¤ª¤è¤½1.4ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¼Ô¤Ï¤³¤È¤·¤ËÆþ¤ê1·î¤ä2·î¤Ï400¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢¸º¾¯¡£¤·¤«¤·¡¢6·î²¼½Ü¤«¤éÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊºÑÀ¸²ñ¼¯»ùÅçÉÂ±¡ µ×ÊÝ±à¹âÌÀ±¡Ä¹¡Ë¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï²Æ¤ÈÅß¡¢Ç¯¤Ë2²ó¥Ôー¥¯¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤â¤½¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÆüËÜ´¶À÷¾É³Ø²ñÇ§Äê¤ÎÀìÌç°å¤ÇºÑÀ¸²ñ¼¯»ùÅçÉÂ±¡¤Îµ×ÊÝ±à¹âÌÀ±¡Ä¹¤Ï¡¢¤ªËß¤ò·Þ¤¨¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊºÑÀ¸²ñ¼¯»ùÅçÉÂ±¡ µ×ÊÝ±à¹âÌÀ±¡Ä¹¡Ë¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹âÎð¼Ô¤ÈÀÜ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿Í¤â´¶À÷ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
°ìÊý¡¢É´Æü¤»¤¤Ï¸©Æâ¤Ç¤³¤È¤·1400¿Í°Ê¾å¤¬´¶À÷¤·¤³¤Á¤é¤âÂ¿¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊºÑÀ¸²ñ¼¯»ùÅçÉÂ±¡ µ×ÊÝ±à¹âÌÀ±¡Ä¹¡Ë¡Ö¡ÊÉ´Æü¤»¤¤Ï¡Ë6¤«·îÌ¤Ëþ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÇÙ±ê¤¬½Å¾É²½¤·¤¿¤êÇ¾¾É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¡×
¸©¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¡¢¤¦¤¬¤¤¤Ê¤É¤Î´¶À÷ÂÐºö¤È¤È¤â¤ËÉ´Æü¤»¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄê´ü¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦