¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï7Æü¡¢¸©Æâ¤Î¹ñ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¿ÊÏ©´õË¾¾õ¶·¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÎ©¹â¹»¤Î¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï½é¤á¤Æ1Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯ÅÙ¡¢¸©Æâ¤Î¹ñ¸øÎ©¤ÎÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï1Ëü4590¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¸øÎ©¹â¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ï9795¿Í¤Ç¤·¤¿¡£µ­Ï¿¤¬»Ä¤ë1986Ç¯°Ê¹ß¤ÎÄ´ºº¤Ç½é¤á¤Æ1Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢»äÎ©¹â¹»¤ä¹âÀì¤Ê¤É¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ï4062¿Í¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢´õË¾¼Ô¤Î³ä¹ç¤âÁ´ÂÎ¤Î27.8¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¶µ°Ñ¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë³Æ¹â¹»¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ò·è¤á10·î¾å½Ü¤Ë¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

