¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º ÌÔ½ë¤Ç¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹ÂÐºö¤Ï!?¡Ö±ö°»çÓ¤á¤ë¡ª¡×¡ÖÇß´³¤·¿©¤Ù¤ë¡ª¡×¡Ö¤è¤¯¿²¤ë¡ª¡×¡ÖÎä¤ä¤¹¡ª¡×¡Ö·ò¹¯¡¦°ÂÁ´Âè°ì!!¡×
MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£
SUZUKA¡§8·î¤Ï¡Ö¥É¥ê¥«¥à¤È²Æº×¤ê 2025¡×¡Ê¢¨¸½ºß¤Ï½ªÎ»¡Ë¡¢¡ÖLuckyFes'25¡×¡Ê8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ï10Æü¤Ë½Ð±é¡Ë¡¢¡ÖWILD BUNCH FEST.2025¡×¡Ê8·î22Æü(¶â)¡Á24Æü(Æü) ¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ï22Æü¤Ë½Ð±é¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
MIZYU¡§¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½Ð±é¤¹¤ë¡ª¡ÖSWEET LOVE SHOWER¡×¡Ê8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á31Æü¡ÊÆü¡Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ï31Æü¤Ë½Ð±é¡Ë¤â½Ð¤ë¤·¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¥ó¡ÊROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ë¡×¡Ê9·î13Æü(ÅÚ)¡Á15Æü(·î¡¦½Ë)¡¢9·î20Æü(ÅÚ)¡Á21Æü(Æü)¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ï20Æü¤Ë½Ð±é¡Ë¤â½Ð¤ë¤·¡£¤·¤«¤â¤Í¡¢Á´Éô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ê¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ËÀÄ½Õ²»³ÚÉô¡ÊMELRAW¡ÊGt, Sax, Band Master¡Ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡ÊKeyboards¡Ë¡¢·§Âå¿ò⼈¡ÊBass¡Ë¡¢⽵Â¼¿Î¡ÊDrums¡Ë¡¢µÜÀî½ã¡ÊOrgan¡Ë¡Ë¤â°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£À¸¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÇúÈ¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
SUZUKA¡§¤¤¤ä¡¢¤º¤Ã¤È²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²ó¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ²æ¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î²»³ÚÅª¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬³ð¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡ª ²Æ¥Õ¥§¥¹¡¢²»³ÚÉô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Í¤ä¤í¤Ã¤Æ¤Í¡£
MIZYU¡§ÀÄ½Õ²»³ÚÉô¤¬¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤È4¿Í¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SUZUKA¡§¤Û¤ó¤Þ¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
KANON¡§½ë¤µ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤¾¡ª ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª
SUZUKA¡§¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐºö¤·¤Æ¤¯¡©
KANON¡§±ö°»çÓ¤á¤ë¡ª
RIN¡§Çß´³¤·¿©¤Ù¤ë¡ª
MIZYU¡§¤è¤¯¿²¤ë¡ª
SUZUKA¡§¤½¤·¤ÆÎä¤ä¤¹¡ª
KANON¡§Îä¤ä¤¹¡ª
MIZYU¡§¤ß¤ó¤Ê¤â·ò¹¯¤Ë¤Í¡ª ËÜÅö¤Ë·ò¹¯°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¡£
KANON¡§¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Í¡¢¤¤¤Ä¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½ë¤µÂÐºö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
SUZUKA¡§¿´ÇÛ¤ä¤«¤é¡£¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï½àÈ÷¤¬É¬Í×¤ä¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
MIZYU¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
