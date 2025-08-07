¥Ë¥Ã¥Á¥§¶áÆ£ É×ÉØ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶õµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖACN presents ´Ý»³ÌÐ¼ù MOVING SATURDAY¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY¡ÊËè½µÅÚÍË 15:00¡Á15:25¡Ë¡£8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¶áÆ£¤¯¤ß¤³¡Ê¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤¯¤ß¤³¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢8·î2Æü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ë¥Ã¥Á¥§¶áÆ£¡¦¥´¥ë¥ÕÎò5Ç¯¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢79
´Ý»³¡§¥´¥ë¥Õ¤Ï²¿Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶áÆ£¡§¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢5Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
´Ý»³¡§¤¨¤Ã¡¢5Ç¯¤Ç!? ²¿¤È³§¤µ¤ó¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï5Ç¯¤Ç79¤ò½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¶áÆ£¡§¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¤ÏÉ×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ê²È¤Ë¡Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¡Êµ¤À²¤é¤·¤Ë¡Ë¥´¥ë¥Õ¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
´Ý»³¡§Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¤ª¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶áÆ£¡§¡ÊÃ¶Æá¤Ï¡Ë¥Ù¥¹¥È¤¬¤¿¤Ö¤ó80¤Á¤ç¤¤¤°¤é¤¤¡£
´Ý»³¡§¤¹¤´¤¤¡ª ¤¦¤Þ¤¦¤Þ¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡£
¶áÆ£¡§¡ÊÃ¶Æá¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤¤È»ä¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶õµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ×ÉØ´Ö¤ÇÌÜÇÛ¤êµ¤ÇÛ¤ê¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¡ÊÃ¶Æá¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥È³°¤·¤È¤³¤¦¤«¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶áÆ£¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¯¤½¤³¤Ï¡Ê¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ËÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
´Ý»³¡§¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ï 200¡Ê¥ä¡¼¥É¡Ë¤°¤é¤¤¡©
¶áÆ£¡§ÆâÆ£Íº»Î¡Ê¤Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢200¼å¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
´Ý»³¡§¤Þ¤¢¡¢½¼Ê¬¤ä¤ì¤ë¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¡Ë70Âæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡§79¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÇò¥Æ¥£¡¼¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Æ¥£¡¼¡Ë¤«¤é¤ä¤ë¤Î¡©
¶áÆ£¡§Çò¥Æ¥£¡¼¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ý»³¡§·ë¹½¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶áÆ£¡§»ä¤Î¼þ¤ê¤Î½÷À¤â¤ß¤ó¤Ê¡ÖÇò¤«¤é¤ä¤í¤¦¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´Ý»³¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¼ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
¶áÆ£¡§¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÃ¯¤È¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶áÆ£¡§É×¤ÈÍ§¿Í¡¢¤¢¤È·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Î¿¹¤Á¤ã¤ó¡Ê¿¹¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤È¤«¡¢¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤Î¡ËÆ£¿¹¿µ¸ã¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
´Ý»³¡§¿µ¸ã¤¯¤ó¤Ï¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£
¶áÆ£¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¡£
´Ý»³¡§1²ó¡¢°ì½ï¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¶áÆ£¡§¤¢¤Ã¡¢Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª
´Ý»³¡§Ê¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© °ì½Ö¡¢¤ä¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶áÆ£¡§²¿¤È¤«ÂÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
´Ý»³¡§¸åÈ¾´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢²¿¤È¤«ÂÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥ä¥Ð¤¤¡ª ¡ÊÉé¤±¤¿¤é¡Ë°ìÀ¸¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¶áÆ£¡§Éé¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö´í¤¦¤¯¡¢´Ý»³¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´Ý»³¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡£ÀäÂÐ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Þ¥¸¤Ç´í¤Í¡¼¤Ê¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¼¡²ó8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤â¡¢¶áÆ£¤¯¤ß¤³¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
