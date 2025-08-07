¡Ö°Û¾ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×Àç´à±àÁ°¥Ð¥¹ÄäÎ±½êÌäÂê¡¡Ê¿¹ÔÀþ¤¿¤É¤ë¹ñ¤È¼¯»ùÅç¸òÄÌ¤Î¼çÄ¥¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö»ö¸ÎËÉ»ß¡×¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀç´à±àÁ°¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¹ÄäÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£É¸¼±¤Î°ÜÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¹ñ¤È¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬¡Ö»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¹ñ¤È»ö¶È¼Ô¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬½ÅÍ×¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àç´à±àÁ°¤Î¹ñÆ»10¹æ¡£¹ñ¤¬¡¢¼ÖÆ»¤Î°ìÉô¤ò¹¤²¤ÆÀ°È÷¤·¤¿¥Ð¥¹ÄäÎ±¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤¿¤Ã¤¿º£¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¤ÏÁö¹Ô¼ÖÀþ¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë±¿ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤Á¤Î¿Í¡Ë¡Ö°Û¾ï¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×
¡Ê¤Þ¤Á¤Î¿Í¡Ë¡Ö¡ÊÀ°È÷¤·¤¿ÄäÎ±¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¶å½£ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ïº£·î6Æü¡¢É¸¼±¤ò½êÍ¤¹¤ë¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ¤Ë°ÜÅ¾Á¼ÃÖÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3²ó°ÜÀß¤ò´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆî¹ñ¸òÄÌ¤ÏÆ±°Õ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¸òÄÌ¤Ï¡Ö¹ñ¤Î½ÂÂÚÂÐºö¤¬Àè¤Ç¡¢¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ°ÜÀß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÜÀß´ü¸Â¤Ïº£·îËö¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ¤ÏMBC¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÆâÍÆ¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢È½ÃÇ¤Ï¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àç´à±àÁ°¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦²¼¤êÀþ¤Ç¡¢2019Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç15·ï¤Î»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¹ñ¤ÏµîÇ¯3·î¡¢ÄÉÆÍ»ö¸ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢º¸ÀÞÀìÍÑ¥ìー¥ó¤È¥Ð¥¹¤ÎÄäÎ±¥¹¥Úー¥¹¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼¯»ùÅç¸òÄÌ¤Ï¡¢¡ÖÄäÎ±¥¹¥Úー¥¹¤ò°ÜÀß¤¹¤ì¤Ð¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Î²ó¿ô¤¬Áý¤¨¡¢»ö¸Î¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤Á¤Î¿Í¡Ë¡Ö¡Ê¥Ð¥¹¤¬¡Ë¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¹Ô¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¸å¤í¤¬ÄÉÆÍ¤¹¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¡×
¡Ê¤Þ¤Á¤Î¿Í¡Ë¡Ö°ìÈÖ´Î¿´¤Ê¤³¤È¤Ï°ÂÁ´À¡×
ÁÐÊý¤¬¡Ö»ö¸ÎËÉ»ß¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¼çÄ¥¤¬Ê¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤ë¸½¾õ¤ËÀìÌç²È¤Ï¡£
¡Ê¸ø¶¦¸òÄÌÀ¯ºö¤Ë¾Ü¤·¤¤Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¦²ÃÆ£ÇîÏÂ¶µ¼ø¡Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤â°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·ºÇ½é¤«¤é¹Í¤¨¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¸ø¶¦¸òÄÌÀ¯ºö¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¢¹ñ¤È»ö¶È¼Ô¤¬½½Ê¬¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸ø¶¦¸òÄÌÀ¯ºö¤Ë¾Ü¤·¤¤Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¦²ÃÆ£ÇîÏÂ¶µ¼ø¡Ë¡Ö¡ÊÎã¤¨¤Ð¡Ë¥Ð¥¹¤À¤±¤Î¿®¹æ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤òÀè¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼Ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¸òºø¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ð¥¹Ää¤¬¸å¤í¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¡£³Æ»ö¶È¼Ô¤¬°ÂÁ´¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¡£»ö¶È¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¸òÄÌ¾å¤Î°ÂÁ´À¤ò½ä¤Ã¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î½½Ê¬¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
