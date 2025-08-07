LiSA¡ÖÊª¸ì¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡È»ä¤¿¤Á¤âÁíÎÏÀï¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¼çÂê²Î¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡¢LiSAÀèÀ¸¡¢¤³¤â¤ê¹»Ä¹
¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¦¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¿GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¤È¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Ë²Î¼ê¤ÎLiSAÀèÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¸½ºßÂç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÇAimerÀèÀ¸¤Î¡ÖÂÀÍÛ¤¬¾º¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤È¶¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëLiSAÀèÀ¸¤Î¿·¶Ê¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
LiSAÀèÀ¸
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§LiSAÀèÀ¸¤Î¿·¶Ê¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤¬£··î23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡õ¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
LiSAÀèÀ¸¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤·¤«¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£LiSAÀèÀ¸¤ÏÀèÆü¡Ê¤³¤Î±Ç²è¤Î¡ËÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
LiSAÀèÀ¸¡§¾å±Ç¸å¤ÎÉñÂæ°§»¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ê±Ç²è¤Ë¡Ë¤¯¤é¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡ª
LiSAÀèÀ¸¡§¤½¤¦¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¼ó¤¬¼è¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡õ¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
LiSAÀèÀ¸¡§°ì½ï¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¡Ê·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¡Ë¡ÈàÈãÝºÂºÆÍè¡É¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£º£²ó¤ÏAimerÀèÀ¸¤Î¡ÖÂÀÍÛ¤¬¾º¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤È¥À¥Ö¥ë¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤â¤¦¤³¤Î2¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â·¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤¤¤è¤¤¤è·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
LiSAÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÏÊª¸ì¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤âËÜÅö¤ËÁíÎÏÀï¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§µ´»¦Ââ¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
LiSAÀèÀ¸¡§AimerÀèÀ¸¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÈL¡ÉiSAÀèÀ¸¤¬À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤ÎÀ¼¤ò¡ÈL¡ÉISTEN¤¹¤ë¡ÖLLµÕÅÅ¡×¤ò¼Â»Ü¡£LiSAÀèÀ¸¤Ë´ò¤·¤¤Êó¹ð¤ò¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤ä¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ÎÁêÃÌ¤ËÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
