1Æü10¿©¸ÂÄê¡ª¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¿©»ö¤â³Ú¤·¤á¤ëÅí¥Ñ¥Õ¥§¥é¥ó¥Á

2025Ç¯7·î10Æü¤«¤é8·î29Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ´Ý¤ÎÆâ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-7-12¡Ë27³¬¡ÖDining ¡õ Bar TENQOO¡×¤Ë¤Æ¡ÖÅí¤Î¥Ñ¥Õ¥§¥é¥ó¥Á¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥¤¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤Ç¹¥¤ß¤ÎÌ£¤Ë
Ê¿Æü1Æü10¿©¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
Á°ºÚ¡õ¥µ¥é¥À¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¥ß¥Ë¥Ñ¥¹¥¿¡¢Åí¤Î¥Ñ¥Õ¥§"¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡¦¥ª¡¦¥Ú¡¼¥·¥å"¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åí¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ïµ®ÉØ¿Í¤ÎË¹»Ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤á¤ë°ïÉÊ¡£
¥¹¥Ý¥¤¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤ß¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
Åí¤Î¥½¥ë¥Ù¤ä¥¸¥å¥ì¡¢Åí¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ê¤É°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï5400±ß¡£
Äó¶¡»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü11»þ30Ê¬¤«¤é15»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡£ÀÊ¤ÎÍøÍÑ¤Ï2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«ÅÅÏÃ¤«¤é¤Î»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£