¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄÌÀÀ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡¢TOKYO FM¤ÎÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖONE MORNING¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 6:00¡Á9:00¡Ë¡£
8·î6Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤Î¡ÖYellowHat TODAY¡ÇS KEY NUMBER¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë120¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬»²Îó¤·¤¿¹Åç¡¦¸¶Çú¤ÎÆü¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¹Åç¡¦¸¶Çú¤ÎÆü¡¢Ê¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¤Ë²áµîºÇÂ¿¤Î»²Îó
8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ë¡Ö¸¶Çú¤ÎÆü¡×¤ò·Þ¤¨¡¢¹Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ç¤Ï¸áÁ°8»þ¤«¤éÊ¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼°Åµ¤Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë120¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢¤½¤·¤Æ EU ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Åç¸©¤Ï5Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¡ÖEXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤ÇÈïÇú¤ÈÉü¶½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Åç¸©¤ÎÅ¸¼¨¡ÖRE¡§WORLD¡¡HIROSHIMA¡×¡Ê²°ÆâÅ¸¼¨¾ì¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼EAST¡×¡Ë¤Ç¡¢¸¶ÇúÅê²¼Á°¸å¤Î¹Åç¤ÎÍÍ»Ò¤ò²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ë¤Î±ÇÁü¤Çµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¡Ê8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë¡£ÀìÍÑ¥´¡¼¥°¥ë¤ÇÈïÇúÁ°¸å¤Î¸¶Çú¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤äÉü¶½¤·¤¿ÁêÀ¸¶¶¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¤Ð¤·¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿±ÇÁü¤¬´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó5Ê¬È¾¤Î±ÇÁü¤òÂÎ¸³¤·¤¿µþÅÔÉÜ¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Ï¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¸¶Çú¥É¡¼¥à¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥¸¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê VR ±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡Ê¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡Ë¡£
µÈÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥æ¡¼¥¸¡§¤¤¤Þ¤À¤Ë¤É¤³¤«¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¼Â¡£¤¢¤ì¤«¤é¤³¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤Æ¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¤Ç¤¹¤è¡£80Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÀïÁè¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
µÈÅÄ¡§¼ÂºÝ¤Ë¸¶Çú¤òÂÎ¸³¤·¤¿Êý¤Ç¡ÊÅö»þ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡Ë¸ì¤ì¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¤êVR¤Î±ÇÁü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÎÉÝ¤µ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°¤¦¤¨¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥æ¡¼¥¸¡§Á°¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÊÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎºÝ¤Ë¡ËÆüËÜ¤Î¿ÀÉ÷ÆÃ¹¶Ââ¡Ê¿ÀÉ÷ÆÃÊÌ¹¶·âÂâ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð¿ØÌ¿Îá¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¿ØÁ°¤ËÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀè¤ËÀÂ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¡ÊÀïÃÏ¤Ë¤â¡Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£Å·¹ñ¤«¤é¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¡ÊÀïÁè¤Ï¡Ë»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤â¤Ä¤é¤¤¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°äÂ²¤â¤Ä¤é¤¤¡£ËÜÅö¤ËÀïÁè¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@ONEMORNING_1 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12652