¡Ö¤¦¤Á¤Î¤æ¤¦É±¤Á¤ã¤ó¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¡¢¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×·§Ã«¿¿¼Â¡¢¤á¤¤¡¦¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤È¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é
¡¡½÷Í¥¤Î·§Ã«¿¿¼Â¤¬¡¢ÌÅ¡Ê¤á¤¤¡Ë¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î¤Ë£¸ºÐ²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿·§Ã«¤Ï£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÆü¡¡ÌÅ¤Ã»Ò¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤Á¤ã¤ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¡Ý¯°æ¡¢ÍµÈ£ô£è£å¡¡Ìë²ñ¤Ë¡¡¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤Á¤ã¤ó¤È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤È¡¢¼«¿È¤ÎËå¤Î½÷Í¥¡¦¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤ÎÄ¹½÷¡¦¤æ¤¦É±¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤Î¤æ¤¦É±¤Á¤ã¤ó¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¡¢¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤è¤ó¡ª¡ª¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦É±¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë·§Ã«¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¼«Âð¤Ë¤³¤ÎÊý¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¸»ú¤ò¤Î¤»¤¿¡£