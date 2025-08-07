¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡¢£¶²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡¡£²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤¬Æ±ÅÀÂÇµö¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¡¡¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¤²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç£µ²ó¤ò½ª¤¨¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬£¶²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢ÅÄÃæ¾¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Ï¾Ã¤¨¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï¤³¤Î²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤òÆóÎÝ¡¦ÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¤Î¼ººö¤Ç½Ð¤·¡¢¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¤òÊá¼ÙÈô¡¢ËÌÂ¼·Ã¸ãÆâÌî¼ê¤ò±¦Èô¡¢Â¼¾å¤ÎÆóÎÝÅðÎÝ¤Ç£²»àÆóÎÝ¡£Ä¹²¬½¨¼ùÆâÌî¼ê¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï¹ßÈÄ¡£
¡¡£²ÈÖ¼ê¤ÇÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢ÃæÂ¼ÍªÊ¿Êá¼ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÂ¼¾å¤¬¥Û¡¼¥à¤òÆÍ¤¡¢º¸Íã¤«¤é¤ÎÊÖµå¤Ï¥¢¥¦¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Êá¼ê¡¦´ßÅÄ¤Î¥ß¥Ã¥È¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¤²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×