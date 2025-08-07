¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤ÇÇÈÍð¤Î¼«Æ°¼Ö·è»»¡¡¥È¥è¥¿¤âÂçÉý¸º±×¡¡Åì³¤·ÐºÑ¤Îº£¸å¤ËÀìÌç²È¡Ö³Ú´Ñ¤Ï¤Ç¤¤º¡×
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÇÂçÉý¸º±×¤äÀÖ»úÅ¾Íî¤¬Áê¼¡¤°¼«Æ°¼Ö¶È³¦¡£7Æü¡¢ºÇÂç¼ê¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬ºÇ¿··è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï4·î¡¢Í¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¼Ö¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î´ØÀÇ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ27¡¥5¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤Ï7·î¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î´ØÀÇ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÉéÃ´¤Ï6ÇÜ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ú¤²¼¤²¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ËÂçÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤ë4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤Ç¤Ï¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½ãÂ»±×¤¬1157²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡£²¬ºêÀ½ºî½ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Ö¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë»°É©¼«Æ°¼Ö¤â¡¢µîÇ¯¤Ï294²¯±ß¤¢¤Ã¤¿½ãÍø±×¤¬¡¢¤ï¤º¤«7²¯±ß¤Ë·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬3³ä¤òÀê¤á¤ë¥Þ¥Ä¥À¤â¡¢½ãÂ»±×¤¬421²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡£¥Û¥ó¥À¤Ï6Æü¡¢ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç±Ä¶ÈÍø±×¤¬1200²¯±ß¤¢¤Þ¤ê²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¡¢½ãÍø±×¤¬µîÇ¯¤«¤éÈ¾¸º¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾×·âÅª¤Ê·è»»¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡£
¡ÖÁ´ÈÌÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Î¥³¥¹¥È¤¬ÁêÅö½Å¤¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£´ØÀÇ¤ò¤Î¤»¤¿¶ÈÀÓ¤Î·òÁ´À¤¬¤â¤¦1²óÌä¤ï¤ì¤ëÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î·è»»¤À¤Ã¤¿¡£Áí¤¸¤Æ¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¡×(Åì³¤Åìµþ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥é¥Ü ¿ù±ºÀ¿»Ê ¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È)¥È¥è¥¿¤âÂçÉý¸º±×
³Æ¼Ò¤¬ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«7Æü¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¤·¤¿5·î¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢È¯Æ°Ä¾¸å¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼´¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¡¢¥¸¥¿¥Ð¥¿¤»¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×(¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö º´Æ£¹±¼£ ¼ÒÄ¹)
¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤è¤ê3.5¡óÂ¿¤¤12Ãû2533²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ãÍø±×¤¬µîÇ¯¤è¤ê36.9¡ó¾¯¤Ê¤¤8413²¯±ß¤È¡¢ÂçÉý¤Ê¸º±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í×°ø¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î3¥«·î¤À¤±¤Ç±Ä¶ÈÍø±×¤¬4500²¯±ß²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö4500²¯±ß¤Î´ØÀÇ¥³¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡¢Ãæ·ø¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î1Ç¯Ê¬¤Î´ØÀÇ¥³¥¹¥È¤¬¡¢¤³¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡×(¿ù±º¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È)
¥È¥è¥¿¤Ïº£´ü¤Î´ØÀÇ±Æ¶Á¤¬1Ãû4000²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤·¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¡£½ãÍø±×¤ÏÅö½é¸«¹þ¤ó¤À3Ãû1000²¯±ß¤«¤é¡¢2Ãû6600²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·è»»¤ÎÈ¯É½¸å¡¢¥È¥è¥¿¤Î³ô²Á¤Ï²¼Íî¡£Á°Æü¤è¤ê41±ß°Â¤¤2680±ß¤Ç7Æü¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ïº£¸å¡¢Åì³¤·ÐºÑ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー(ÉôÉÊ¥áー¥«ー)¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´ØÀÇ¥³¥¹¥È¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Þ¤ë¥³¥¹¥È¤È¤·¤Æ°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤ÎÍ×µá¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ³Ú´Ñ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡×(¿ù±º¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È)
