¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Ê¤éÀäÂÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ÄÎ¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¡¢±«¤ÎÆü¤Ë»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¥Ï¥Þ¤ë¡ÈÂç¿Í¿ô¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡É10Áª
¡¡Âç¿Í¿ô¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡ÈÂç¿Í¿ô¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡É¤À¡£¥ë¡¼¥ë¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢¿´ÍýÀï¤ä²ñÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Î¹¹ÔÀè¤äµ¢¾Ê¤ÎÃÄ¤é¤ó¡¢±«¤ÎÆü¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£ÊõÀÐ¤Îßê¤¡ÊSplendor¡Ë
¡¡¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¾¦¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÊõÀÐ¤ò½¸¤á¤Æ²Ã¹©¤·¡¢È¯Å¸¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÌ¾À¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¥²¡¼¥à¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢»ñ¸»´ÉÍý¤ÈÀïÎ¬À¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÍ·¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¡£Ã»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¤¿¤á¡¢·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¡¦¿ä¾©¿Í¿ô¡§2¡Á4¿Í
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§30Ê¬Á°¸å
¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¡§10ºÐ°Ê¾å
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥ë¡¼¥ë¤¬´ÊÃ±¤Ç½é¿´¼Ô¤Ë¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦ÀïÎ¬¤È±¿¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤ÇË°¤¤Ë¤¯¤¤
¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ç·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ù¤ë
¢£¥«¥¿¥ó¡ÊCATAN¡Ë
¡¡Ìµ¿ÍÅç¤ò³«Âó¤·¡¢»ñ¸»¤ò½¸¤á¤ÆÆ»Ï©¤ä½¸Íî¤ò·úÀß¤¹¤ë¿Íµ¤¤ÎÀïÎ¬¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Æ±»Î¤Î¸ò¾Ä¤ä¼è°ú¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤´¤È¤ËÅ¸³«¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¥ê¥×¥ì¥¤À¤¬¹â¤¤¡£À¤³¦Åª¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾ºî¡£
¡¦¿ä¾©¿Í¿ô¡§3¡Á4¿Í¡Ê³ÈÄ¥¤ÇºÇÂç6¿Í¡Ë
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§60¡Á90Ê¬
¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¡§8ºÐ°Ê¾å
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦»ñ¸»´ÉÍý¤È¸ò¾Ä¤Î¶î¤±°ú¤¤¬ÌÌÇò¤¤
¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼´Ö¤Î¸òÎ®¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
¡¦²¿ÅÙÍ·¤ó¤Ç¤âÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¹â¤¤¥ê¥×¥ì¥¤À
¢£¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¡ÊDominion¡Ë
¡¡¥Ç¥Ã¥¹½ÃÛ·¿¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¸µÁÄ¡£¼«Ê¬¤Î¥«¡¼¥É¥Ç¥Ã¥¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡ÍøÅÀ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Ëè²ó¥é¥ó¥À¥à¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀïÎ¬¤ÎÉý¤¬Ìµ¸ÂÂç¡£¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤±ü¿¼¤µ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¦¿ä¾©¿Í¿ô¡§2¡Á4¿Í
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§30¡Á60Ê¬
¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¡§8ºÐ°Ê¾å
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÀïÎ¬À¤¬¹â¤¯¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¹¥¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥»¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÌµ¸Â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë
¡¦1¥²¡¼¥à¤Î»þ´Ö¤¬Èæ³ÓÅªÃ»¤¯²óÅ¾Î¨¤¬ÎÉ¤¤
¢£¥Ï¥²¥¿¥«¤Î¤¨¤¸¤¡ÊRaj / Hol's der Geier¡Ë
¡¡¿ô»ú¥«¡¼¥É¤òÆ±»þ½Ð¤·¤·¡¢ÆÀÅÀ¥«¡¼¥É¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿´ÍýÀï¥²¡¼¥à¡£¹âÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¦¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤à¤«¤¬¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®¡£¥ë¡¼¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°ì½Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡£
¡¦¿ä¾©¿Í¿ô¡§2¡Á6¿Í
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§20Ê¬Á°¸å
¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¡§8ºÐ°Ê¾å
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥ë¡¼¥ë¤¬Ä¶¥·¥ó¥×¥ë¤Ç½é¸«¤Ç¤âÂ¨Í·¤Ù¤ë
¡¦¿´ÍýÀï¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë
¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯Î¹¹ÔÀè¤Ë¤âºÇÅ¬
¢£¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡¦¥²¡¼¥à¡ÊINSIDER GAME¡Ë
¡¡½ÐÂê¼Ô¤¬½Ð¤·¤¿¤ªÂê¤ò¡¢Yes/No¼ÁÌä¤Ç¿äÍý¤·¤ÆÅö¤Æ¤ë¶¨ÎÏ·¿¥²¡¼¥à¡£¤¿¤À¤·¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡É¤¬Àø¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ÀµÂÎÃµ¤·¤È¿äÍý¤ÎÆó½Å¹½Â¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦¿ä¾©¿Í¿ô¡§4¡Á8¿Í
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§15Ê¬Á°¸å
¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¡§9ºÐ°Ê¾å
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¿äÍý¤ÈÀµÂÎ±£¤·¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡¦Ã»»þ´Ö¤Ç·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ù¤ë¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ
¡¦²ñÏÃ¤¬¼«Á³¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼À
¢£¥¤¥È¡Êito¡Ë
¡¡¼«Ê¬¤Î¥«¡¼¥É¤Î¿ô»ú¤òÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿Îã¤¨¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Á´°÷¤Ç¾®¤µ¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤ë¶¨ÎÏ·¿¥²¡¼¥à¡£¸ÀÍÕÁª¤Ó¤È´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤¬¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¦¿ä¾©¿Í¿ô¡§2¡Á10¿Í
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§30Ê¬Á°¸å
¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¡§8ºÐ°Ê¾å
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¸ÀÍÕ¤Î¥»¥ó¥¹¤ä´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤¬ÌÌÇò¤¤
¡¦Âç¿Í¿ô¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ
¡¦¶¨ÎÏ·¿¤ÇÁ´°÷¤¬°ìÂÎ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë
¢£¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¿ÍÏµ¡ÊOne Night Werewolf¡Ë
¡¡1ÈÕ¤Ç½ª¤ï¤ë´Ê°×ÈÇ¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÀµÂÎ¿äÍý¤ò³Ú¤·¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£Ìò¿¦¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥²¡¼¥àÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥×¥ì¥¤À¤¬¹â¤¤¡£
¡¦¿ä¾©¿Í¿ô¡§3¡Á10¿Í
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§10¡Á15Ê¬
¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¡§10ºÐ°Ê¾å
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Ã»»þ´Ö¤Ç¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë
¡¦½é¿´¼Ô¤Ç¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¥ë¡¼¥ë
¡¦·«¤êÊÖ¤·Í·¤ó¤Ç¤âË°¤¤Ê¤¤Ìò¿¦¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¢£¥Ü¥Ö¥¸¥Æ¥ó
¡¡¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤ªÂê¤òÀâÌÀ¤·¤ÆÃç´Ö¤ËÅÁ¤¨¤ë¥²¡¼¥à¡£¤ªÂê¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤äÈ¯ÁÛÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦¿ä¾©¿Í¿ô¡§3¡Á8¿Í
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§30Ê¬Á°¸å
¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¡§10ºÐ°Ê¾å
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Î¹©É×¤¬³Ú¤·¤¤
¡¦À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à
¡¦¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º½é¿´¼Ô¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë
¢£ÈÈ¿Í¤ÏÍÙ¤ë
¡¡ÈÈ¿Í¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¼ê»¥¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤òÁÀ¤¤¡¢ÃµÄåÌò¤ÏÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡£¥«¡¼¥É¤Î¸ú²Ì¤ÇÈÈ¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¡¦¿ä¾©¿Í¿ô¡§3¡Á8¿Í
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§10¡Á20Ê¬
¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¡§8ºÐ°Ê¾å
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¥ë¡¼¥ë¤ÇÂ¨À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë
¡¦Å¸³«¤¬Ëè²ó°Û¤Ê¤êË°¤¤Ê¤¤
¡¦Ã¯¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ
¢£¥Ë¥à¥È¡Ê6 nimmt!¡ËÆüËÜ¸ìÈÇ
¡¡¿ô»ú¥«¡¼¥É¤ò½çÈÖ¤ËÊÂ¤Ù¡¢Îó¤Î6ËçÌÜ¤ò¼è¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡£±¿¤ÈÀïÎ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¡£¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë·æºî¡£
¡¦¿ä¾©¿Í¿ô¡§2¡Á10¿Í
¡¦¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§30Ê¬Á°¸å
¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¡§8ºÐ°Ê¾å
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥ë¡¼¥ë¤¬´ÊÃ±¤ÇÃ¯¤Ç¤â¤¹¤°Í·¤Ù¤ë
¡¦Âç¿Í¿ô¤Û¤ÉÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ç¾Ð¤¨¤ë
¡¦Î¹¹Ô¤ä°û¤ß²ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç³èÌö
¡¡Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ä¾Ð¤¤¤ò¼«Á³¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ò°ìÁØ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£Î¹¹Ô¤äµ¢¾ÊÀè¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±«¤ÎÆü¤Î¼¼ÆâÍ·¤Ó¤äµÙÆü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£À¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥à¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼¡¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ä¾Ð¤¤¤ò¼«Á³¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ò°ìÁØ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£Î¹¹Ô¤äµ¢¾ÊÀè¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±«¤ÎÆü¤Î¼¼ÆâÍ·¤Ó¤äµÙÆü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£À¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥à¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼¡¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£