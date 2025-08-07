¡Ö¤Þ¤À¿²¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¥ï¥ó¡Ä¡Ä¡×¡¡¤ªÈè¤ì¥ï¥ó¥³¤ÎÄ«¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ë¶¦´¶½¸¤Þ¤ë
¡¡°Û¾ï¤È¤â¸À¤¨¤ëº£²Æ¤Î½ë¤µ¡£¤³¤¦½ë¤¤¤ÈÄ«µ¯¤¤ë¤Î¤â²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢µ¯¤¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÇò¼Æ¤Î¡Ö¤Þ¤Ä¡×¤Á¤ã¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ªÈè¤ì¥â¡¼¥É¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤«¤é¤Ï¤É¤³¤«°¥½¥¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡13ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇò¼Æ¤Î¤Þ¤Ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Æüº¢¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¡ÖÅ¹Ä¹¸¤¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤Ä¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤òË¬¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ä¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¹Ô¤¯¤è¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿±þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë²Æ¤Ï½ë¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤Þ¤Ä¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÉÄ«¤Î¿²Ë·¡É¤Ïµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÅß¤Ç¤â²Æ¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£13ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤Î¤¬Æü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹¤Ë¤¤¤ëºÝ¤â¼«Í³¤ËµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¸å¤Ï¡¢¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥É¥¢¤ò¥¬¥Á¥ã¥Ã¤È³«¤±¤¿¤é¡¢µ¯¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸«»ö¤Ê¿²»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤ÇØÃæ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾¯¤·´¶Æ°¤â³Ð¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë1Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡Ö»ä¤âº£Ä«¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ï¤ó¤¤å¤¦¤Ç¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ä¤Á¤ã¤ó¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÈè¤ì¤Î¤È¤³¤í¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»Å»ö¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡Ä pic.twitter.com/MMJm2H3LPu
— Çò¼Æ¤Þ¤Ä (@bankinmatu) August 6, 2025
