ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë´¶Æ°¡ª¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡Ö¶ÌÏª¡×¤ÏÃãÍÕ¤Î»Ý¤ß¤¬ìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤á¤ë

2025Ç¯7·î22Æü¤è¤ê¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡ÖJAPAN MIND PROJECT¡×¤ÎÂè2ÃÆ¾¦ÉÊ¡Ö¶ÌÏª¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖJAPAN MIND ¡×¤È¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¤è¤µ¤ò¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Âè2ÃÆ¤Ï¡¢ÆüËÜÃã¤Î°ì¼ï¤Ç´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡Ö¶ÌÏª¡×¤ÎË¤«¤Ê´Å¤ß¤ä»Ý¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤ò¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÌ£¤È±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ÃãÍÕ¤ÎÇ»¸ü¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤È¤í¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»÷¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢´Å¤µ¤Ï¤°¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃãÍÕ¤Î¿¼¤ß¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃãÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¶ÌÏª¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¶ÌÏª¥¨¥¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¾Âç¿Í¤Î¤´Ë«Èþ¥¢¥¤¥¹¡Ä¡Ä¡ª ¤ªÃã¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ìÔÂô¤ÊÌ£
ÃãÍÕ¤Î»Ý¤ß¤ÈÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥ë¥¯¤ÎÄø¤è¤¤´Å¤ß¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡ÖJAPAN MIND¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶ÌÏª¡×¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£