¡¡½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¡¢µÈÅÄÍÓ¤é¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡¢´ÆÆÄÀÐÀî·Ä¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¹À¥¤ÈÆó³¬Æ²¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î±éµ»¤òË«¤á¹ç¤Ã¤¿¡¢
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¸¶ºî¡£1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È80Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þÂå¤È¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¸òºø¤¹¤ë¡Èµ²±¡É¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¹À¥¤Ï50Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤ËÊë¤é¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦½ïÊý±Ù»ÒÌò¡£Æó³¬Æ²¤Ï±Ù»Ò¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê½÷À¡¦º´ÃÎ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¹À¥¤Ï»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤º¤Ã¤·¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£Æó³¬Æ²¤Ï¡ÖÀïÁè¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬Àï¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¤½¤Î¸åÊâ¤ó¤À¤Î¤«¤È¤¤¤¦Åö»ö¼ÔÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï¸å¤òÀ¸¤¤ëÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤Î½÷À¤òÇ®±é¤·¤¿¹À¥¤ÈÆó³¬Æ²¡£¹À¥¤ÏÆó³¬Æ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ¨¤¯ÎÏ¶¯¤¯¤Æ·é¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤¿¡£±Ù»Ò¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÀ¨¤¯¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£Æó³¬Æ²¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ÈÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤¬ºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£Ç¯²¼¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¨¤¯Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ê¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï80Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤ËÊë¤é¤¹±Ù»ÒÌó¤ËÁ´ÊÔ±Ñ¸ì¤ÇÄ©Àï¡£¡ÖÊì¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂÇ»»Åª¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤ËºÑ¤ó¤À¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËü´¶¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¹À¥¤¹¤º¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£