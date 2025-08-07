CBC

°¦ÃÎ¸©Âç¼£Ä®¤Î¥¢¥ª¥­¥¹ー¥Ñー¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢²ÈÄí¤Ç»È¤Ã¤¿Ìý¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤¹¤Æ¤ëÌý¤Ç¶õ¤òÈô¤Ü¤¦¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤¿Ìý¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÖSAF¡×¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥¢¥ª¥­¥¹ー¥Ñー µÜºêÄ¾¾¼¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö´Ä¶­¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×

»È¤¤¸Å¤·¤ÎÌý¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£½éÆü¤Î¤­¤ç¤¦¤ÏÍèÅ¹¼Ô¤Ë¥Ü¥È¥ë100¸Ä¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²È¤Ç»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¡Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡Ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´¶³´¿¼¤¤¡×

Ìý¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÂç¼£Å¹¤ÈÂç¼£ÆîÅ¹¤Î2Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢º£·îÃæ¤Ë¤ÏÂçÉÜ»Ô¤ä°ìµÜ»Ô¤Ç¤â²ó¼ý¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£