¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¡10Æü³«Ëë¡¡SG¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÃÏ¸µ¡¦¿·°æÆüÏÂ¡ÖÌÜÉ¸¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð¡×
¡¡10¡Á15Æü¤Ë°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖSGÂè29²ó¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¿·°æÆüÏÂ¡Ê22¡á°ËÀªºê¡¦35´ü¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡°ËÀªºê¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£5Æü¤Ë¤Ï¹ñÆâºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë41.8ÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿ÃÏ¤Ç¡ÈÇ®¤¤¡ÉÀï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¿·°æ¤Ï1·î¤ÎÃÏ¸µG1¥·¥ë¥¯¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Sµé°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤ÎÍ¥¾¡Àï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤ê½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¼ÂÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢SG¤ÏÌÔ¼Ô¤È¤ÎÀï¤¤¡£¡Ö¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ö·ô¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦°ËÀªºê¤ÎÀÄ»³¼þÊ¿¤ÏÂç²ñ½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¤¡¢ÎëÌÚ·½°ìÏº¡ÊÉÍ¾¾¡Ë¤ÏSG¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤¬·ü¤«¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢12Æü¤Ï¸µ¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥óÁª¼ê¤ÎÆüÌîÌ¤Íè¤µ¤ó¡¢13Æü¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÊöÎµÂÀ¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£15Æü¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Ñ¥ó¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£