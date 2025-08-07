¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤À¤é¤±¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡ÖAKB¤À¤È¤È¤â¤Á¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µAKB48Æþ»³°ÉÆà¤¬¥¥ã¥Ð¾î¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ëº¤ÏÇ¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¥¥ã¥Ð¾î¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤òÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤â¡Ë
¡¡£¸·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù#29¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤é³Æ³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬ÃÎÀ¤ÈÉÊ³Ê¤òËá¤½÷À¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ë½÷À¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Ã´Ç¤¤Ï¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÎÂåÍý¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¡õ»û²È¡£
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¸µAKB48¡¦Æþ»³°ÉÆà¡£Æþ»³¤Ï¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤À¤é¤±¤Î¶õ´Ö¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¡ÖAKB¤À¤È¤È¤â¤Á¤ó¡ÊÈÄÌîÍ§Èþ¡Ë¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¥ã¥Ð¾î¥¿¥¤¥×¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈÄÌî¤ÈÆþ»³¤Ï³èÆ°»þ´ü¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÈÄÌî¤Ï1´üÀ¸¡¢Æþ»³¤Ï10´üÀ¸¡£Æþ»³¤Ï¡ÖÂçÀèÇÚ¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤òÁà¤ëÌ¾¸Å²°¤Î¥¥ã¥Ð¾î¡¦¤µ¤é¤¬½éÅÐ¾ì¡£Æþ»³¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Þ¤¹¡×¤Èµó¼ê¤·¡¢¡Ö¥ª¥é¡Á¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì°§»¢¡£2¿Í¤Ç¥Ú¥é¥Ú¥é¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤òÏÃ¤·¡¢Æþ»³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£