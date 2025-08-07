ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÏÇ¤ï¤º¡È¥¯¥Í¥¯¥ÍÃË¡É¡Ä¡Ö¥¯¥»¶¯¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ä¡×ÊÑÂ§¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¡È¶þ¿ÅêË¡¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡Ý5 ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê8·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤â»×¤ï¤ºº¤ÏÇ¤Î¡È¥¯¥Í¥¯¥ÍÅêË¡¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢µå¾ì¤Î»ëÀþ¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¦¡È¶Ê¼Ô¥ê¥ê¡¼¥Õ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3-2¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Îº¸ÏÓ¥í¥á¥í¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¶þ¿¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Î´Ö¤ò¶´¤ó¤Ç¤«¤éÅê¤¸¤ë¡È¥¯¥Í¥¯¥Í¡É¤È¤·¤¿Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¡£¤Þ¤ë¤Ç¡È±éÉð¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÅêµå¤ËÃæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÈÆÃ¤Î´Ö¹ç¤¤¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÃ«¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Åêµå¤½¤Î¤â¤Î°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤Î¡ÈÆþ¤ê¡É¤Î¥¯¥»¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¥í¥á¥í¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö¶þ¿¤¹¤Êw¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º²Ä¾Ð¤·¤¤¡×¡Ö¶þ¿¤Î¥¯¥»¶¯¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¶þ¿¤¹¤ë¤ó¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤à¤º¤¤µåÅê¤²¤ë¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¤¤¤µå¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤òËÝÏ®¤¹¤ëÅêµå¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤ëÁ°¤«¤é¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¥¯¥»¶¯¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¡¢¥í¥á¥í¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë