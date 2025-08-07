¼«Ì±¡¦ÊÝ¼é·Ï¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÀÐÇËÁíºÛ¤ÎÂ¨»þ¼Ç¤¤Ê¤Éµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÝ¼é·Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬7Æü¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤ÎÂ¨»þ¼Ç¤¤äÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯½Ð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÂº¸·¤È¹ñ±×¤ò¸î¤ë²ñ¡×ÂåÉ½¡¦ÀÄ»³ÈËÀ²»²±¡µÄ°÷¡ÖÀÐÇËÁíºÛ¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2ÅÙ¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡¢¼ç¸¢¼Ô¤¿¤ë¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¤¬ÅÞ¤ËÇÔËÌ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿Ì±°Õ¤ò¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÝ¼é·Ï¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆüËÜ¤ÎÂº¸·¤È¹ñ±×¤ò¸î¤ë²ñ¡×ÂåÉ½¤ÎÀÄ»³»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬À¯¼£¶õÇò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤ÎÂ¨»þ¼Ç¤¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷75¿Í¤¬»¿Æ±¤·¤¿¤È¤¹¤ëÍ×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛ¼Ç¤¤Î¤Û¤«¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤â´Þ¤á¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤è¤ëÀï¸å80Ç¯ÃÌÏÃ¤ä¸«²ò¤Ê¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£