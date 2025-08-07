aespa¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ÇÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¥Á¥é¥ê¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë°ú¤Äù¤Þ¤êÊý¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡ÊNINGNING¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤È¥¦¥¨¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaespa¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥È¥Á¥é¥ê
¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ï¡ÖMadame Figaro CHINA XIEXIE¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç²ÖÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ÎÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë°ú¤Äù¤Þ¤êÊý¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖåºÎï¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
