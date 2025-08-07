ÀÖÀ¾¿Î¤¬ÌÀ¸À KAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ö½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡Û²Î¼ê¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤¬8·î7Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£11·î8Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëKAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
KAT-TUN¤Î·ëÀ®¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖÀ¾¡£¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡ÖJips¤Ø¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖKAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Öµ×¡¹¤ÎÅê¹Æ¤¬KAT-TUN´ØÏ¢¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖÀ¾¤Ï¡¢KAT-TUN¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ2010Ç¯¤è¤ê¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2014Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£2025Ç¯3·î31Æü¤ÎKAT-TUN²ò»¶ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ÈKAT-TUN¡É¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£KAT-TUN¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢Hyphen¤Î³§ÍÍ¡¢°ìÃ¶¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤Ç¤âÌÀÆü¤ÏÍè¤ä¤¬¤ë¤â¤ó¤Ç ¤µ¤¡»Ï¤á¤è¤¦¤«¡×¤È´¶¼Õ¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
