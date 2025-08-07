¡Ö¸©¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¶¥µ»¡×43¿Í¤¬½Ð¾ì¤·Ç®Àï¡¡¼þÆî¥«¥ó¥È¥êー¶æ³ÚÉô
¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç²ñ¤¬¤¤ç¤¦¡¢¼þÆî»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÆî¥«¥ó¥È¥êー¶æ³ÚÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¸©¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¶¥µ»¡×¡£
Âç²ñ¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»1Ç¯¤«¤é¹â¹»3Ç¯¤Þ¤Ç¤Î43¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¤·¤¿¤¬¤³¤È¤·¤ÏÌÔ½ë¤Ë¤è¤ê¡¢1Æü¤Î¤ß¤Î18¥Ûー¥ë¡¦¥¹¥È¥íー¥¯¥×¥ìー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥µ»¤Î·ë²Ì¡¢Ìø½ÓÊ¿¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼·ë¤µ¤ó
¾åÅÄÎµÂÀ¤µ¤ó¤È²¬ÎÓÍ¥ÏÂ¤µ¤ó
²¬ÎÓÀ»Ìé¤µ¤ó¤È¿ÀÅÄÌÀ¶õ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ãæ³Ø2Ç¯°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¸©¤ÎÁª¹Í²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£