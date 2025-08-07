ÂæÏÑÅìÉô²¤ÇM6.2¤ÎÃÏ¿Ì M5°Ê¾å¤ÎÍ¾¿ÌÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½ÀÇÓ½ü¤»¤º
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤Ï7Æü¡¢Æ±Æü¸á¸å3»þ45Ê¬¤´¤í¤ËÅìÉô²¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.2¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£º£¸å¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É5¡Á5.5ÄøÅÙ¤ÎÍ¾¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Ì¸»¤¬ÂæÏÑ¤«¤é100¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÉô¤Î¿ÌÅÙ¤Ï1ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¿Ì¸»¤ÏËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©À¯ÉÜ¤ÎÅìÆîÅì128.9¥¥í¤ÎÅìÉô³¤°è¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï88.1¥¥í¡£µ¹Íö¸©¤äÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¡¢ÂæÅì¸©¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¡¢ÆîÅê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£
Æ±½ðÃÏ¿Ì´ÑÂ¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³¤¥×¥ì¡¼¥È¤¬¥æ¡¼¥é¥·¥¢¥×¥ì¡¼¥È¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæËÌ¤ÇÈæ³ÓÅªÄ¹¤¤ÍÉ¤ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖËßÃÏ¸ú²Ì¡×¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¥ÍºÉ÷¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¿Ì¸»¤ÏËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©À¯ÉÜ¤ÎÅìÆîÅì128.9¥¥í¤ÎÅìÉô³¤°è¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï88.1¥¥í¡£µ¹Íö¸©¤äÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¡¢ÂæÅì¸©¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¡¢ÆîÅê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£
Æ±½ðÃÏ¿Ì´ÑÂ¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³¤¥×¥ì¡¼¥È¤¬¥æ¡¼¥é¥·¥¢¥×¥ì¡¼¥È¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæËÌ¤ÇÈæ³ÓÅªÄ¹¤¤ÍÉ¤ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖËßÃÏ¸ú²Ì¡×¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¥ÍºÉ÷¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë