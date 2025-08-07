¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù6¿Í¤¬ÎòÂå¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÌó300¿Í¤È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ËÊ¡¦ÅßÌî¿´±û¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡ª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅßÌî¿´±û¡¢ÎëÌÚ½¨æû¡¢¿ÀÅÄÀ»»Ê¡¢¾¾ËÜ¿Î¡¢º£¿¹çýÌí¡¢ÌÚÂ¼³¡´õ¤¬7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Û¡¼¥ë¤ÇÅ¸Í÷²ñ¡ØÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¡Ä¡ªÂç½¸¹ç¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤È¶¦¤Ë¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿ÌÚÂ¼³¡´õ¡¢º£¿¹çýÌí¤¿¤Á
¡¡1975Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤«¤éºÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Þ¤Ç¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÎò»Ë¤òÌÖÍå¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î³Æ»þÂå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®Æ»¶ñ¤ä°áÁõ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ê¤ÉÌó1000ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤¹8Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤Î20Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±½ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¡¢±óÌîËÊ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥ÕÌò¤òÅßÌî¡¢É´ÌëÎ¦²¦¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥óÌò¤òÎëÌÚ¡¢Ë½¿ÀÎµµ·¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥ÎÌò¤ò¿ÀÅÄ¡¢ÌÔ¸¶¶Ù¼¡Ïº¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥¤¡¼¥°¥ëÌò¤ò¾¾ËÜ¡¢°ì²Ï³ÑÇµ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥óÌò¤òº£¿¹¡¢·§¼ê¿¿Çò¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼Ìò¤òÌÚÂ¼¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼Ìó300¿Í¤È¶¦¤Ë¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥¥ã¥¹¥È6¿Í¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î50Ç¯¤Îµ°À×¤ò¿ÍÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¡¢°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡300¿Í¤ÎÀèÇÚ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÅßÌî¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ä»È©¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Ç¥¾¥ï¥¾¥ï¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦»×¤¤¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶ÁÛ¤â¡£Å¸¼¨¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¿¹¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤ë¤Ã¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤Î³ä¤ìÌÌ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
