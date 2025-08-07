ENHYPEN½é¤ÎVR¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¤òÂÎ¸³¡¡ENGENE¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ëË×ÆþÂÎ¸³·¿¥é¥¤¥Ö¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬Æü¡¹È¯Å¸¤ò¿ë¤²¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ò´Þ¤àXRÊ¬Ìî¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÇÈÆ°¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤òÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£8·î8Æü¤è¤êÅìµþ¡¦Âçºå¡¦°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¤Î4ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëENHYPEN½é¤ÎVR¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¡ØENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤Þ¤À¿ô¾¯¤Ê¤¤¡¢µæ¶Ë¤ÎË×ÆþÂÎ¸³·¿¥é¥¤¥Ö¤À¡£ËÜ¹à¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¸þ¤±»î¼Ì²ñ¤ÇËÜ¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ¸³¤·¤¿É®¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ëENHYPEN¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀ¤³¦40¥«¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±éÍ½Äê¤ÎËÜºî¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢Æ±»öÌ³½ê¤ÎTOMORROW X TOGETHER¤Ë¤è¤ë¥°¥ëー¥×½é¤ÎVR¥³¥ó¥µー¥È¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ØHYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT¡Ù¤â¼ê¤¬¤±¡¢99.5%¤ÎËþÂÅÙ¤òÆÀ¤¿AMAZE¼Ò¤ÎVRµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ï¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇÁ°Îó¤è¤ê¤â»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎºÙ¤«¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÏAMAZE¼Ò¤ÎVRÂÎ¸³»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å±é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Õ¾Þ»þ´Ö¤ÏÌó45Ê¬´Ö¡£¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ¯¸«¤¬°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¡£ÀìÍÑ¤ÎVR¥´ー¥°¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤¿¸å¡¢¾å±é³«»ÏÁ°¤ËÇ§¾Ú¥ê¥ó¥°¤Ë¼ê¤òÄÌ¤¹¤È¡¢VR¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò°®¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¾å±éÃæ¤Ë¼«Í³¤Ë¿¶¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éVRÀ¤³¦¤ÎÌµµ¡¼Á¤ÊÏ²¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢NI-KI¤òÉ®Æ¬¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¡¢Á´°÷¤¬²£¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Îµ÷Î¥¡¢¿ô½½¥»¥ó¥Á¤Û¤É¡£È©¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤µ¤«¤éÆ·¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë¶Ã¤¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ENGENE¡ÊENHYPEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¡¢¤³¤ÎVR¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¡ÖNo Doubt¡×¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÌµµ¡¼Á¤Ê¾ì½ê¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê´ù¤È°Ø»Ò¤¬ÊÂ¤ó¤À¶õ´Ö¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´Ö¶á¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤É»ê¶áµ÷Î¥¤ÇENHYPEN¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ·â¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¤Îº¹°Û¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤Þ¤ÇÇÈÆ°¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¡Ê¶ÚÆù¤òÃÆ¤¯Æ°¤¡Ë¤Î¶¯¤µ¡ÊÆÃ¤ËHEESEUNG¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖSweet Venom¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Í¥ª¥ó¥µ¥¤¥ó¤¬Ìë¤Î³¹¤Î²ø¤·¤²¤Êµ±¤¤ò±é½Ð¡£¥¹¥Æー¥¸¤Î¸å¤í¤Ç¤Ï¡¢·ã¤·¤¤°ðºÊ¤¬¥Ó¥ë¤òÆÍ¤ÇË¤ë¸÷·Ê¤ä¤½¤Î¾×·â²»¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡£Ä¾¸å¡¢°ìµ¤¤Ë¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤à¡ÖBite Me¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ï´¶³´¿¼¤µ¤È¹âÍÈ´¶¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡¢²û¤«¤·¤¤°áÁõ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤½¤Î¿¿Áê¤Ï·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÈ¾¤Ï¡È¥æー¥È¥Ô¥¢¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤²ÖÈª¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤¦Â·¤¤¤Î°áÁõ¤Ç¡ÖHighway 1009¡×¤ò´Þ¤à¿ô¶Ê¤ò²Î¾§¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï°ìµ¤¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¡¢¼¼Æâ»ÜÀß¤Ç¡ÖGo Big or Go Home¡×¤òÈäÏª¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¶õ´Ö¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥È¥êー¥È¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌµµ¡¼Á¤Ê¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÊÉ¤ä¶áÌ¤Íè¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤È¤â¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¸«±þ¤¨ËþºÜ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤¬¡¢VR¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å·°æ¤«¤é¾²¤Þ¤Ç¡¢º¸¤«¤é±¦¤Þ¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¶õ´Ö¤ò¤È¤³¤È¤ó¸«ÅÏ¤·¡¢¤½¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤äCG¤Ë¤è¤ëºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤âÈó¾ï¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°ì²ó¤Ç¤ÏÌÜ¤¬Â¤ê¤º¡¢²¿ÅÙ¤â±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¤É¤¦Ì£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¤«――¤½¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¤É¤³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¡²¿ÍÍ¤Ë¤âÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ñー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í×½ê¤ËMC¤â¶´¤Þ¤ì¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤½¤ÎÅÙ¤ËÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÂÎ¸³¼Ô¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¼ê¤ä´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¼ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å±é¸å¤Ë¤ÏAMAZE¼Ò¤Î¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊSteve Lee¡ËCEO¤ÈËÜºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¥à¡¦¥¥ç¥ó¥¯¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥¥à´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜºî¤ÎÀ©ºî´ü´Ö¤Ï¥Èー¥¿¥ë¤Ç4～5¥«·î¤Û¤É¡£¡Öº£²ó¤ÎVR¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ë»îÄ°¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ENGENE¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡×¡ÖÃ±¤Ë¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µー¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËVR¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¸å¡¢¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎCG¤È¹çÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡ENHYPEN¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Ï¥°¥êー¥ó¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÁÛÁü¤·¤Ä¤Ä¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¥à´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤°Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¿¤Ç¤âENHYPEN¥á¥ó¥Ðー¤ÏËÜºî¤ÎÀ©ºî¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢TOMORROW X TOGETHER¤ÎVR¥³¥ó¥µー¥È¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎVR¥³¥ó¥µー¥È¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¡Öµ÷Î¥¤¬¶á¤¤°Ê¾å¤ËÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥êー¥Àー¤ÎJUNGWON¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥¤CEO¤Ïº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤Êý¸þ¤±¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¤Î³ÈÂç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤ä¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Î¤¿¤Ó¤ËVR¥³¥ó¥µー¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£VR¥³¥ó¥µー¥È¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Å¤é¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤ò¤è¤ê¤è¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö²»³Ú¤ÎÄ°¤Êý¤¬CD¤«¤é¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²»³Ú¤ò¿·¤·¤¯·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÎ®ÄÌ¤Ç¤¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×――¥¤CEO¤Î¸ÀÍÕ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢»î¼Ì²ñ¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¡ØENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION¡Ù¤Ï¡¢8·î8Æü¤è¤êÅìµþ¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¤Î4ÅÔ»Ô¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ENGENE¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ENHYPEN¤Î¶Ê¤Ï¹¥¤¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¡¢K-POP¤òÄ°¤¯µ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¤³¤¦¤·¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤Î·Á¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î²ÄÇ½À¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡áÉ÷´Ö¼îÈÞ¡Ë