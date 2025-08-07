¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×½é¤Î1000±ßÄ¶¤Ø ¸©Æâ¤Î²þÄê³Û¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÀìÌçÉô²ñ
¢£·§ËÜÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶âÀìÌçÉô²ñ¡¦ÁÒÅÄ²ìÀ¤Éô²ñÄ¹
¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Î·èÄê¤Ï¸©Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¡£ËÜÆü¤Î¿³µÄ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê·èÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
Ï«Æ¯¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄÂ¶â¤ÎºÇÄã¸ÂÅÙ¤òÄê¤á¤¿¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×¡£¸©Æâ¤Î²þÄê³Û¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÀìÌçÉô²ñ¤¬7Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÄÂ¶â¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Î¸½ºß¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï952±ß¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÃæ±û¿³µÄ²ñ¤¬8·î4Æü¤ËÌÜ°Â¤òÄó¼¨¤·¤¿²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë64±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤Æ1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
8·î12Æü¤Î²ñµÄ¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¡¦»ÈÍÑ¼ÔÁÐÊý¤¬²þÄê³Û¤Î°Õ¸«¤òÄó¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£