¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
Ï²¹¾Ä®¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¡£»Ïµå¼°¤Ë¤ÏÏ²¹¾Ä®¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çÂç»È¤Î¡ÖLumiUnion¡×¡Êµì¡¦Ï²¹¾½÷»ÒÈ¯ÁÈ¹ç¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Îº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤Ê»³¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¼êÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µå¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ïµå¼°¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡£¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¾§¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Àº°ìÇÕÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ËÏ¢Íí¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¤ç¤¦ÀèÈ¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤«¤é¤Ï·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Öµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¤Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼·¯¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£