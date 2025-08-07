Ìî¡¹Â¼¿¿¤ÎÄ¹½÷¡¦¹á²»¡¢¸ª½Ð¤·¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÈþ¤·¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¡¡¡Ö¥Ó¥¸¥åÅ·ºÍ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æº¤ÏÇ¡×
¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌî¡¹Â¼¿¿¤µ¤ó¤È½Ó·Ã¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¹á²»¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬2025Ç¯8·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤´Ë«Èþ¥Ç¥¶¡¼¥È¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×
¹á²»¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤â¤ªÈ©¤â¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÆü¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤ß¤»¤¿¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¤Ç¤¹¤¬¤´Ë«Èþ¥Ç¥¶¡¼¥È¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¡£±ð¤á¤¯¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÁ°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¡¢ËË¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥åÅ·ºÍ¡Á²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ªÈ©¤âÈ±¤â¤Ä¤ë¤Ä¤ë¡×¡Ö¤¤ã¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æº¤ÏÇ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£