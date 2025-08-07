¡Ú¤ªËß 8Æü¤Ëº®»¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¡©¡Û¿ÁÌîÃæ°æICÉÕ¶á¤äµì»³²ÊBSÉÕ¶á¤ÇºÇÄ¹30¥¥í¡¡ÅìËÌÆ»～´Ø±ÛÆ»～Ãæ±ûÆ»～ÅìÌ¾～Ì¾¿À～¶áµ¦Æ»～Ãæ¹ñÆ»～¶å½£Æ»¡ÚNEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ ¹âÂ®Æ»Ï© ½ÂÂÚÍ½Â¬ 2025¡Û
¤¤Î¤¦(7Æü)¤«¤é¤ªËß¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NEXCO³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÆ»Ï©¤Îº®»¨¤Î¥Ôー¥¯¤Ï...
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û8Æü¤É¤³¤¬º®¤à¡©NEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢
¢¢²¼¤ê¡§8·î9Æü(ÅÚ)¡¦8·î10Æü(Æü)
¢¢¾å¤ê¡§8·î11Æü(·î¡¦½Ë)¡¦8·î15Æü(¶â)¡¦8·î16Æü(ÅÚ)
¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª½Ð³Ý¤±¤ÎºÝ¤Ëº®»¨¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£NEXCO³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡Öº®»¨¤¹¤ëÆü¡¦»þ´ÖÂÓ¤ÎÁ°¸å¤ÎÍøÍÑ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªËß¥·ー¥º¥ó2ÆüÌÜ¤Î¤¢¤¹(8Æü)¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×8·î8Æü(¶â)¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡ÚÅìÆüËÜ¡Û
¡Ú²èÁü①②¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢8Æü¤ÎNEXCOÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÅìÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦´äÄÐIC¢ªÀî¸ýJCT¡¡Àî¸ýJCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦º´ÌîÆ£²¬IC¢ª²Ã¿ÜIC¡¡²Ã¿ÜICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Àî¸ýJCT¢ªµ×´îÇò²¬JCT¡¡´äÄÐICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÇðIC¢ª»°¶¿JCT¡¡»°¶¿JCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦²Ö±àIC¢ªÄá¥öÅçIC¡¡ºä¸ÍÀ¾SICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦½êÂôIC¢ªÅì¾¾»³IC¡¡¹âºäSAÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¢¢¼óÅÔ·÷Ãæ±ûÏ¢Íí¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÁêÌÏ¸¶IC¢ª³¤Ï·Ì¾JCT¡¡³¤Ï·Ì¾JCTÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡¦Æü¤Î½ÐIC¢ªÈ¬²¦»ÒJCT¡¡È¬²¦»ÒJCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦·÷±ûÄá¥öÅçIC¢ªÆþ´ÖIC¡¡¶¹»³PAÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦²³ÀîËÌËÜIC¢ª·÷±ûÄá¥öÅçIC¡¡·÷±ûÄá¥öÅçICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦Çò²¬¾Ô³÷IC¢ªÀîÅçIC¡¡²³ÀîËÌËÜICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÁêÌÏ¸¶°¦ÀîIC¢ªÈ¬²¦»ÒJCT¡¡È¬²¦»ÒJCTÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡¦È¬²¦»ÒJCT¢ªÆü¤Î½ÐIC¡¡Æü¤Î½ÐICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦Æü¤Î½ÐIC¢ª¶¹»³Æü¹âIC¡¡¶¹»³PAÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦Æþ´ÖIC¢ªÄá¥öÅçJCT¡¡Äá¥öÅçJCTÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡¦²³ÀîËÌËÜIC¢ªµ×´îÇò²¬JCT¡¡µ×´îÇò²¬JCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢¾®ÅÄ¸¶¸üÌÚÆ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦Ê¿ÄÍIC¢ª¾®ÅÄ¸¶ÅìIC¡¡ÊÛÅ·»³TNÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦¾®ÅÄ¸¶À¾IC¢ªÆóµÜIC¡¡ÊÛÅ·»³TNÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢Åìµþ³°´Ä¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦Àî¸ýÃæ±ûIC¢ªÏÂ¸÷ËÌIC¡¡¿·ÁÒPAÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦»°¶¿Ãæ±ûIC¢ªÀî¸ýÅìIC¡¡Àî¸ýÅìICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÏÂ¸÷IC¢ªÁð²ÃIC¡¡Àî¸ýÅìICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡¦»°¶¿JCT¢ª»ÔÀîËÌIC¡¡¾¾¸ÍICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦È¬²¦»ÒIC¢ª¹â°æ¸ÍIC¡¡¹â°æ¸Í½Ð¸ýÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡¦Âç·îIC¢ªÈ¬²¦»ÒJCT¡¡¾®Ê©TNÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦¹â°æ¸ÍIC¢ª¹ñÎ©ÉÜÃæIC¡¡ÉÜÃæBSÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦¹â°æ¸ÍIC¢ªÈ¬²¦»ÒIC¡¡ÆüÌîBSÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡¦È¬²¦»ÒIC¢ªÁêÌÏ¸ÐIC¡¡ÁêÌÏ¸ÐICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢µþÍÕÆ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦·êÀîIC¢ª²ÖÎØIC¡¡²ÖÎØICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦»Ô¸¶IC¢ª·êÀîIC¡¡·êÀîICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ËëÄ¥IC¢ª³ÄÍIC¡¡³ÄÍICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦Âµ¥ö±ºIC¢ªÀîºêÉâÅçJCT¡¡³¤¤Û¤¿¤ëPAÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦²£ÉÍÀÄÍÕIC¢ªÅìµþIC¡¡ÅìµþICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦³¤Ï·Ì¾JCT¢ª²£ÉÍÀÄÍÕIC¡¡²£ÉÍÀÄÍÕICÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡¦¿ÁÌîÃæ°æIC¢ª²£ÉÍÄ®ÅÄIC¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¡¡20¥¥í¡¡
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÅìµþIC¢ª°½À¥SIC¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¡¡25¥¥í
¡¦²£ÉÍÄ®ÅÄIC¢ª¿ÁÌîÃæ°æIC¡¡¿ÁÌîÃæ°æICÉÕ¶á¡¡30¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×8·î8Æü(¶â)¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡ÚÃæÉô¡Û
¡Ú²èÁü③④¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢8Æü¤ÎNEXCOÃæÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÃæÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦½ÕÆü°æIC¢ªÅìÌ¾»°¹¥IC¡¡Åì¶¿PAÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ËÅÄIC¢ª¼é»³SIC¡¡Ì¾¸Å²°ICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢°ËÀªÏÑ´ß¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¤ß¤¨Ä«ÆüIC¢ªÏÑ´ßÌïÉÙIC¡¡ÏÑ´ßÌïÉÙICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ËÅÄJCT¢ªÌ¾¸Å²°ÆîIC¡¡ËÌÀICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡¦ËÌÀIC¢ªÌïÉÙÌÚÁ¾Ì¨IC¡¡ÌïÉÙÌÚÁ¾Ì¨ICÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×8·î8Æü(¶â)¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡Ú´ØÀ¾¡Û
¡Ú²èÁü⑤～⑧¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢8Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¢Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¹âÄÐJCT¢ªÂçÄÅIC¡¡ÂçÄÅICÉÕ¶á¡¡25¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Îµ²¦IC¢ªµþÅÔÆîIC¡¡µì»³²ÊBSÉÕ¶á¡¡30¥¥í
¡¦¿®³ÚIC¢ªµþÅÔÆîIC¡¡µì»³²ÊBSÉÕ¶á ¿·Ì¾¿À¹âÂ®¤«¤é¡¡30¥¥í
¢¢µþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦µ×¸æ»³ÍäIC¢ª³Þ¼èIC¡¡±§¼£TNÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦µþÅÄÊÕ¾¾°æIC¢ª³Þ¼èIC¡¡±§¼£TNÉÕ¶á ÂèÆóµþºåÆ»Ï©¤«¤é¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦À¥ÅÄÅìJCT¢ª±§¼£ÅìIC¡¡±§¼£TNÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢¶áµ¦¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦Ä¹¸¶IC¢ª¼é¸ýJCT¡¡Ìç¿¿ICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦¼é¸ýJCT¢ªÅìÂçºåÆîIC¡¡ÅìÂçºåÆîICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦Ãæ¹ñËÃæIC¢ªÀÝÄÅÆîIC¡¡ÀÝÄÅËÌICÉÕ¶á Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»¤«¤é¡¡10¥¥í
¢¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Ãæ¹ñ¿áÅÄIC¢ªÀ¾µÜ»³¸ýJCT¡¡ÊõÄÍÅìTNÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×8·î8Æü(¶â)¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡Ú¶å½£¡Û
¡Ú²èÁü⑨⑩¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢8Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦Ä»À´JCT¢ªÂÀºËÉÜIC¡¡ÂÀºËÉÜICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦µ×Î±ÊÆIC¢ªÃÞ»çÌîIC¡¡´ð»³PAÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦Æî´ØIC¢ªµ×Î±ÊÆIC¡¡¹ÀîICÉÕ¶á¡¡15¥¥í