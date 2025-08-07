ÈáÌÄ¤Î¾å¤¬¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¡¡¥Þ¡¼·¯98Æü¤Ö¤ê1·³Éüµ¢Àï¤Ç6²ó¼«ÀÕ1¹¥Åê¤âÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢4·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë°ÊÍè126Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡£ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢5·î1Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè98Æü¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏNPBÄÌ»»188¾¡¤Îµå³¦ºÇÇ¯Ä¹Áª¼ê¤Ç¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤Æµå³¦½é¤Î24Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤«¤é°ÜÀÒ¸å¡¢²áµî3Àï¤Ï¹ÃÈå¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½é¤á¤Æ´ßÅÄ¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£º£µ¨4»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢2²ó¤âÎáÏÂ¤Î3´§²¦¡¦Â¼¾å¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¡£3²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿3²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÀÐÀî¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤Æ¼«¤é¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ãÎÓ¤Î±¦Èô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢Àô¸ý¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Î°ÂÂÇ¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤Î2021Ç¯6·î5Æü¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¿¹²¼¤«¤éÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè1524Æü¤Ö¤êÄÌ»»5°ÂÂÇÌÜ¡£ÆóÎÝÂÇ¤Ï2013Ç¯6·î9Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¸½ºßµð¿Í¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÆâ³¤¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤·¤Æ°ÊÍè4442Æü¤Ö¤êÄÌ»»2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î4²ó¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï2»à¤«¤éÆâ»³¡¢Â¼¾å¤ËÏ¢Â³»Íµå¡£¥ª¥¹¥Ê¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Á°Å¬»þÂÇ¤µ¤ì¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£5²ó¤â2»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤È»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Æâ»³¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÅÄÂç¤¬º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ½ÐÎÝ¤·¡¢ÅÄÃæ¾¤¬½éµå¤Çµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤Æ1»à»°ÎÝ¡£´Ý¤¬½éµå¤òº¸Íã¤ØÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢ÁýÅÄÂç¤¬¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇËÜÎÝÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤¹¤ì¤Ð¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦Â¼¾å¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤òÁýÅÄÂç¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¤ÆÎÝ¤Ë½Ð¤·¡¢2»à¸å¡¢Ä¹²¬¤Ë10µåÇ´¤é¤ì¤¿Ëö¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦Á¥Ç÷¤Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á¥Ç÷¤ÏÃæÂ¼Íª¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤µ¤ì¤Æ2¡½2¤ÎÆ±ÅÀ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÅÄÃæ¾¤Î¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï5²ó2/3¤ÇÂÇ¼Ô25¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æº£µ¨ºÇÂ¿¤Î104µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¡£3»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï4¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ïº£µ¨ºÇÂ®¥¿¥¤¤Î149¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅÄÃæ¾¤¬100µå°Ê¾åÅê¤²¤ë¤Î¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤Î2023Ç¯9·î2Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç102µå¤òÅê¤²¤Æ°ÊÍè¡£
¡¡¢§ÅÄÃæ¾¡¡¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò»Ä¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¤²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£