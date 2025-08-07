Êâ¹Ô¼ÔÈÇ¥í¡¼¥É¥ì¥¤¥¸¡©¿®¹æÂÔ¤Á¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤¤¤éÎ©¤Ã¤¿ÃË¤¬¿®¹æÅô¤ò²õ¤¹¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍ·Ì±À±¶õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤¤¤éÎ©¤Ã¤¿ÃË¤¬Êâ¹Ô¼ÔÍÑ¿®¹æÅô¤ò²õ¤¹»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤ËÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥í¡¼¥É¥ì¥¤¥¸¡×¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Í·Ì±À±¶õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¾À¾¾ÊÆÁ¶½»Ô¤Î¸òÄÌ·Ù»¡¤Ë7·î30Æü¡¢¸òº¹ÅÀ¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÍÑ¿®¹æÅô¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸òÄÌ·Ù»¡¤Ï¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ¸µÇÉ½Ð½ê¤È¤âÏ¢·È¤·¤ÆÁÜºº¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤òÆÃÄê¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¿®¹æÂÔ¤Á¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤¤¤éÎ©¤Á¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÐ¤³¤í¤ò½¦¤Ã¤Æ¿®¹æÅô¤ò²õ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£ÃË¤Ï¸½ºß¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤òÂ»²õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯¹´Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿®¹æÅô¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë