ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ³È¼ù¤µ¤ó¡¢7ORDER¤Î°Â°æ¸¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡¢ÇßÄÅ¿ð¼ù¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÍµ¼ù¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö»à¿À¸¯¤¤¤Î»ö·ïÄ¡ ½ª¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¡×¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤òÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢W¡Ö¤¹¤º¤¤Ò¤í¤¡×¤µ¤ó¤¬½é¶¦±é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÎëÌÚ³È¼ù ¡ß ÎëÌÚÍµ¼ù ¡Û¡¡¤Ä¤¤¤ËW¡Ö¤¹¤º¤¤Ò¤í¤¡×¤¬¡¡‟ ÍÄ¤Ê¤¸¤ßÌò ¡É ¤Ç½é¶¦±é¡¡¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ê±Ç²è¡Ë¡ß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê±é·à¡Ë¤ÎÄ©ÀïÅª¤ÊÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÚÅì±Ç¥à¥Ó¡ß¥¹¥Æ¡Û¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡Ö»à¿À¸¯¤¤¤Î»ö·ïÄ¡¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëºîÉÊ¡£2025Ç¯¤Ë6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö»à¿À¸¯¤¤¤Î»ö·ïÄ¡ ½ª¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¡×¤ËÂ³¤¯Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»à¿À¸¯¤¤¡¦µ×ºä¸¸»ÎÏºÌò¤ÎÎëÌÚ³È¼ù¤µ¤ó¤Ï‟³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡É¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤È¡¢‟»¦¿Ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¤¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´¥¥ã¥é¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤À¤±¡£´À¤òÈô¤Ó»¶¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Î×¾ì´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¸»ÎÏº¤ÎÁêËÀ¤Ç»à¿À¡¦½½ÍöÌò¤Î°Â°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«¤É¤³¤í¤¬¹Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¡×¤ÈÇº¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢‟±é½Ð¤ÎÌÓÍø¡ÊÏË¹¨¡Ë¤µ¤óÀá¤È¤¤¤¦¤«¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢ÄÌ¤·¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£2»þ´Ö¤À¤±¤É¤½¤ÎÃæ¤Ç»¦¿Ø¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÅ¸³«¤ÎÂ®¤µ¤È¡¢Âô»³¤Î¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¤ÇÌ©ÅÙ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡ÖÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶²¤Î»à¿À¡¦Ìµ¸ÂÏµ¤ò±é¤¸¤ëÇßÄÅ¤µ¤ó¤Ï‟ËÜÅö¤ËÁá¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤é¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¤Ä¤¤¤ËÎëÌÚ³È¼ù¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚÍµ¼ù¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í¤Î¡Ö¤¹¤º¤¤Ò¤í¤¡×¤¬½é¶¦±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÍµ¼ù¤µ¤ó¤Ï‟¸¸»ÎÏºÌò¤ÎÎëÌÚ³È¼ù¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¸¢¸Â¤È¤«Á´¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö½ÐÍè¤ë¤Ê¤éÎëÌÚ³È¼ù¤µ¤ó¤ÈÂô»³Íí¤á¤ëÌò¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢º£²óÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡É¤È¾Ð´é¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿ÎëÌÚ³È¼ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½é¶¦±é¤ò´î¤Ö¤È¡¢ÎëÌÚÍµ¼ù¤µ¤ó¤â¡ÖÂ¾¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û