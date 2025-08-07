0-3¡ÄÄÀÌÛ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¡ÖËâË¡¤¬Ë¬¤ì¤¿½Ö´Ö¡×¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¸µ¼ç¾¤¬ÌÀ¤«¤¹¡É´ñÀ×¤ÎÉñÂæÎ¢¡É
¥Ò¡¼¥Ô¥¢»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡È¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î´ñÀ×¡É¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à
¡É¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î´ñÀ×¡É¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡2005Ç¯¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬AC¥ß¥é¥ó¤ò0-3¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é3-3¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢PKÀï¤ÎËö¤ËÍ¥¾¡¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿°ìÀï¤À¡£¤³¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÂçµÕÅ¾·à¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Åö»þ¤Î·è¾¡Àï¤ËCB¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¸µ¼ç¾DF¥µ¥ß¡¦¥Ò¡¼¥Ô¥¢»á¤¬¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢0-3¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¼º°Õ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËË¬¤ì¤¿¡ÉËâË¡¤¬Ë¬¤ì¤¿½Ö´Ö¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¾ëÊ¡Ã£Ìé¡Ë
¡¡2005Ç¯¤Ë¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CL·è¾¡Àï¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÁ°È¾¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢Á°È¾½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ß¥é¥ó¤Ë0-3¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¸åÈ¾¤ÎµÕÅ¾·à¤ò¡¢Àï½Ñ¤Î´ÑÅÀ¤Ç´Ê·é¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Ç¥£¡¼¥È¥Þ¡¼¡¦¥Ï¥Þ¥ó¤òÅêÆþ¤·¡¢¸ø¼°Àï¤Ç°ìÅÙ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿3¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£¼éÈ÷Åª¥¿¥¹¥¯¤ò¥Ï¥Þ¥ó¤¬ÀÁ¤±Éé¤¤¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É¤ò¹¶·â¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥é¥óÂ¦¤¬ÂÐ±þ¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸åÈ¾9Ê¬¡¢7Ê¬¡¢16Ê¬¤Î¡È7Ê¬´Ö¡É¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þÌ¾¤À¤¿¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤Ã¤¿Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Î¥ß¥é¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¡¢3ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿ÀâÌÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ÀäË¾¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥Ò¡¼¥Ô¥¢»á¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö0-3¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢½Å¤¤Â¼è¤ê¤ÇÌá¤Ã¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÌá¤Ã¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¡£ÅÜ¤ê¤Ë¶«¤Ö¤³¤È¤â¡¢Ãç´ÖÆ±»Î¤ÇÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤¬Ðí¤¤¤ÆÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î·ø¼é¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¡¢0-1¤Ç¤â¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¨¤Ð¡¢µÕÅ¾¤¹¤ë¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Çö¡¹¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬0-3¤À¡£Ã¯¤â¤¬Äü¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢ÅÜ¤ê¤â²×Î©¤Á¤âÍ¯¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤âÏÃ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¡ÉºÇ¹Å¡É¤Î¥«¥Æ¥Ê¥Á¥ª¤òÃÛ¤¯¥ß¥é¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¡¢1ÅÀ¤É¤³¤í¤«3ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£Ã¯¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¾¡ÇÔ¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î·ëËö¤ò¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¼ä¤À¤±¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡ÖÌµ²»¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢²¿¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤ï¤«¤ë¤«¤¤¡©¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²Î¤¦¡ØYou¡Çll Never Walk Alone¡Ù¤À¤è¡×
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î²ÎÀ¼¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡É´ñÀ×¤Î»ºÀ¼¡É
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂç¹ç¾§¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¤Þ¤À±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡©¤â¤¦¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡©¤È¡¢ÀµÄ¾»×¤Ã¤¿¤è¡×¡£ÂçÇÔ¤Ë¿´¤òÄË¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÏ«¤¤¤ÈÎå¤Þ¤·¡©¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÈà¤é¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¤ÈÅÁ¤¨¤ë¸ÝÉñ¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥Ò¡¼¥Ô¥¢»á¤Ï¡¢¤½¤¦¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ØYou¡Çll Never Walk Alone¡Ù¤³¤½¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ËËâË¡¤¬Ë¬¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥Ù¥Ë¥Æ¥¹´ÆÆÄ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÀï½Ñ¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ø¤Þ¤À²æ¡¹¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ë¡¢±þ¤¨¤è¤¦¡£Èà¤é¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¼¨¤½¤¦¡Ù¤È¡¢¤½¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥Ò¡¼¥Ô¥¢»á¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ñ¤¤¤ÇÆü¤âÀõ¤«¤Ã¤¿¼ã¤¼ç¾¥¸¥§¥é¡¼¥É¤ÎÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥é¡¼¥É¤ÏÉÔ°Õ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬Á´¤Æ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥é¥Ö¤òÎò»ËÅª¤Ê¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤«¤é°ì½ï¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤â¤¦Ðí¤¯Áª¼ê¤ÏÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ñÀ×¤¬»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊCL·è¾¡¤Ï¡¢º£¸åÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤ÎÌë¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë»þ¡¢¡Ø¿®¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡Ù¤È¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¡£¤À¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢²æ¡¹¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡£µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤í¤¦¤È¡¢Á´°÷¤¬¿´¤«¤é»×¤¨¤Ð¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡¡¤³¤Î¡É¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î´ñÀ×¡É¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Â¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÅö»þ¤Î¥ß¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢³§·ù¤¬¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤Þ¤¡¡Äµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶á¶·¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¡¢¥Ò¡¼¥Ô¥¢»á¤Ë¾Ð´é¤Ç°ì¸À¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö·¯¤â¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î´ñÀ×¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤¤¡©ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÌÜ¤Îµ±¤¤Ç¤ï¤«¤ë¤µ¡ª¡×¡Ê¾ëÊ¡Ã£Ìé / Tatsuya Jofuku¡Ë