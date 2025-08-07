TBS NEWS DIG Powered by JNN

8·î7Æü¤ÎÄ«¡¢ÀÐÀî¸©¤Ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³¸©¤âÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢À¾¡ÁËÌÆüËÜ¤ÇÂç±«¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤«¤é¤Î±«¡¦±ÀÍ½ÁÛ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎCG¤ò¸«¤ë

ÀÐÀî¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¡¡·ã¤·¤¤±«¤¬ÈïºÒÃÏ¤Ë¤â¡Ä¡¡

µ­¼Ô¡Ê7Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡Ë
¡Ö¶âÂô»Ô¤Î¿¼Ã«Ä®¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï10¥á¡¼¥È¥ëÄø¤Î¹â¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÚº½¤¬Êø¤ì¡¢½»Âð¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×

µ­¼Ô¡Ê7Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡Ë
¡Ö¶âÂô»ÔÉ¥ÅÄ¤Î¹â²Í²¼¤Ç¼Ö¤¬2Âæ¡¢¿ÈÆ°¤­¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¼Ö¤ò¸«¤ë¤ÈÁë¥¬¥é¥¹¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

±«¤Î±Æ¶Á¤ÏÇ½ÅÐ¤Î²¾Àß½»Âð¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

²¾Àß½»Âð¤Î½»Ì±
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Àî±è¤¤¤â´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×

Q.¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤«¡©
¡¡
²¾Àß½»Âð¤Î½»Ì±
¡Ö½é¤á¤Æ¡×

Q.º£¡¢ÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©

²¾Àß½»Âð¤Î½»Ì±
¡ÖÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×

8·î7Æü¸áÁ°4»þ47Ê¬¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤Î²Ã²ìÃÏÊý¤Ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×È¯À¸¾ðÊó¤òÈ¯É½¡£

¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï7ÆüÌ¤ÌÀ¡¢1»þ´Ö¤Ë67.5¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¡Ê¶âÂô»Ô¡¦¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡Ë
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ë¾¯¤·Éâ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¡×

Æ»Ï©¤òÃ¡¤­¤Ä¤±¤ë·ã¤·¤¤±«¡£Íë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤­¡¢Æ»Ï©¤¬±«¤ÇÇÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ä

¤Î¤É¤°¤í½ÜºÚ¤ß¤Î¤ê¤ä ¼·ÆÁÌ­ ÂåÉ½
¡ÖÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ã¡¤¯¤è¤¦¤Ê²»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê±«¤Î¡ËÎÌ¤¬Â¿¤¤¡£Æ»Ï©¤Î¿å¤Ï¤±¤¬°­¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢Àî¤Î¶­ÌÜ¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ë¡ÖÀõÌîÀî¡×¡£2ÆüÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Àî¤¬Áý¿å¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Î¤É¤°¤í½ÜºÚ¤ß¤Î¤ê¤ä ¼·ÆÁÌ­ ÂåÉ½
¡Ö¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Èó¾ï¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×

¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤Î8·î1¤«·îÊ¬¤ò¾å²ó¤ëÂç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÙ»³¤Ë¤âÂç±«¤¬¡Ä¡ÖÈÅÍô´í¸±¾ðÊó¡×¤¬È¯É½

°ìÊý¡¢ÉÙ»³¡¦¹â²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬¡¢191.5¥ß¥ê¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡ÖÃã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿ÂùÎ®¤¬Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¡¢¿å°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¹â²¬»Ô¤òÎ®¤ì¤ë¾®ÌðÉôÀî¤¬ÈÅÍô´í¸±¿å°Ì¤ËÃ£¤·¡¢°ì»þ¡ÖÈÅÍô´í¸±¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

3Ï¢µÙÃæ¤âÂç±«¡©À¾¡ÁËÌÆüËÜ¤ÇÂç±«·Ù²üÂ³¤¯

²ÏÄÅ¿¿¿Í µ¤¾ÝÍ½Êó»Î:
¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢¶å½£¤Ç¤âÂç±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

7Æü¤ÎÌë¤«¤é¤Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÎ¦¡¦ËÌÆüËÜ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Û¤«¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¶å½£¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¡¢¼¡¡¹¤È¶å½£¤ÎÀ¾Â¦¤òÃæ¿´¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

8Æü¤ÎÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶å½£¤Ç¤â180¥ß¥ê¤Î±«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«ÎÌ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡¢3Ï¢µÙÃæ¤â¶å½£¤Ê¤É¤Ç¤º¤Ã¤È±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£10Æü¡ÊÆü¡Ëº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶å½£°Ê³°¤Ç¤â±«¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢11Æü¡Ê·î¡Ë¡¢12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

½Ð¿åËã°á¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:
±«¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£