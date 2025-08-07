¡Ö0－2¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤»î¹ç¡×¾¾Åçµ±¶õ¤¬°µ´¬µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¤Ï¡Ö¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¡ÚWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ2025¡×¤Ï7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£ÉÍBUNTAI¤ÇÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°20°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤ÏÆ±22°Ì¤ÎÍû¾°Þ¬¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3ー2¤Ç¾¡Íø¤·2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¢£Âè3¥²ー¥à°Ê¹ß¤Ë·ÁÀªµÕÅ¾
¾¾Åç¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¨ー¥¹³Ê¤Ç¤¢¤ëÆñÅ¨¤È¤Î½é¿Ø¡£Âè1¥²ー¥à¤Ï¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥åー¥¹¤Î¹¶ËÉ¤ò16－18¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢Âè2¥²ー¥à¤â9－11¤ÇÍî¤È¤·²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿¹±òÀ¯¿ò¥Ù¥ó¥Á¥³ー¥Á¤Î¤â¤È¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢Âè3¥²ー¥à°Ê¹ß¤Ï¶¯µ¤¤Î¹¶¤á¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£3¥²ー¥àÏ¢¼è¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¾¾Åç¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö0－2¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÁÛ¤¤¤Î¾æ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä¿¹±ò´ÆÆÄ¤ÎÀ¼±ç¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë´¶¼Õ¡£¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç³«»Ï¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤¹¥·ー¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¾¾Åç¤Ï¡¢¡Ö1ÈÖ¤ÏÆüËÜ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎÌÜÉ¸¡×¤ÈÃÏ¸µ³«ºÅÂç²ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¼¡Àï¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥ë¥ë¥¹¡¦¥âー¥ì¥´ー¥É¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ë¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢18ºÐ¤ÎÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô¤Ï¡Ö¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ò¶¯Ä´¡£Æü´ÚÂÐ·è¤ò·àÅª¤ÊµÕÅ¾¤ÇÀ©¤·¤¿¾¾Åç¤¬²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ë¤«¤ÏÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£