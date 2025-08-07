µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¡Ï»²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¢ÅêÂÇ¤ËÊ³Æ®¤â£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡¡´ÑµÒ¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¤ï¤µ¯¤³¤ë
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤¬Ìó£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î£±·³ÅÐÈÄ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÃæÈ×¤Î´íµ¡¤âÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢°ÜÀÒ¸å¼«¸ÊºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£µ²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦ÂÀÅÄ¤ò£±µå¤ÇÃæÈô¤ËÀÚ¤ë¤È¡¢´äÅÄ¡¢Æâ»³¤âÂÇ¤Á¼è¤ê¤ï¤º¤«£¶µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¡£Â³¤¯Æó²ó¤âÂ¼¾å¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¼è¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¼´¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï»°²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ËÀèÆ¬¤Çº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡££²»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀô¸ý¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î»Í²ó¤ËÀ©µå¤òÍð¤·¤Æ£²»à¤«¤é£²»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¥ª¥¹¥Ê¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡£Â³¤¯¸Þ²ó¤â£²»à¤«¤éÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î´íµ¡¤ò¾·¤¯¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÆâ»³¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÌµ»àÆóÎÝ¤«¤éÅÄÃæ¾¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò½éµå¤Ç·è¤á¤Æ£±»à»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢Â³¤¯´Ý¤Îº¸µ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤À¡£
¡¡Ï»²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦Â¼¾å¤òÆóÎÝ¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¥ª¥¹¥Ê¤òÊáÈô¡¢ËÌÀî·Ã¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¡£Â³¤¯Ä¹²¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÁö¼Ô¤ò»Ä¤·¤Æ¹ßÈÄ¡£¤À¤¬¡¢£±£°£´µå¤ÎÇ®Åê¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é£²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤¬ÃæÂ¼Íª¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£