²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡ºå¿À±à·Ý¤¬¿À¶È¡ªÄ¶¿×Â®À°È÷¤Ç·ãÆ®½ªÎ»¸å£²£·Ê¬¤ÇÂè£²»î¹ç³«»Ï¡¡¡Ö»Å»öÁá¤¨¡¼¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²¢ª·ÑÂ³»î¹ç¤â²óÈò
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢¹ÎÍ£³¡Ý£±°°Àî»ÖÊ÷¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¸á¸å¤ÎÉôÂè£±»î¹ç½ªÎ»¤«¤é£²£µÊ¬¸å¡¢Âè£²»î¹ç¤Î¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Îµå¾ìÀ°È÷¤òÃ´Åö¤¹¤ëºå¿À±à·Ý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·üÌ¿¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤ÎÉôÂè£±»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï£·»þ£²Ê¬¡£±äÄ¹½½Æó²ó¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÄÅÅÄ³Ø±à¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤ÇÇ®Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£¹»²ÎÀÆ¾§¸å¡¢¤¹¤°¤µ¤Þºå¿À±à·Ý¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·ãÆ®¤ÎÀ×¤ò»Ä¤¹¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¡£¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÀ°ÃÏ¤µ¤ì¡¢Âè£²»î¹ç¤¬¸á¸å£·»þ£³£°Ê¬³«»Ï¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢·üÌ¿¤Îºî¶È¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤Î£±£°Ê¬Á°¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó°ú¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½Äê¤Î£µÊ¬Á°¤Ë¤Ï´°àú¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£Áª¼ê¤¬Î¾¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ËÀ°Îó¤·¡¢Í½Äê¤è¤ê£±Ê¬Áá¤¤¸á¸å£·»þ£²£¹Ê¬¤Ë¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤Ð·ÑÂ³»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ë¡¢ºå¿À±à·Ý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â·üÌ¿¤ÎÀ°È÷¡££Î£È£Ë¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤âÀ°È÷¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÑÈË¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Öºå¿À±à·Ý¤µ¤ó»Å»öÁá¤¨¡¼¤Ê¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Îºå¿À±à·Ý¤µ¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤×¤í¡ª¡×¡ÖµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼¡Àï¤ËÈ÷¤¨¤ëºå¿À±à·Ý¤µ¤ó¡ª¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£±ÅÀ¤òÁè¤¦¹¥¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÎÍ¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤Î½éÀïÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£·ÑÂ³»î¹ç¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë¸á¸å£±£°»þ¤Þ¤Ç¤Ë»î¹ç¤Ï·èÃå¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·üÌ¿¤ÎÆ¯¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç·ÑÂ³»î¹ç¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£