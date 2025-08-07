ÊÝ¸îÇ¤È»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Úー¥¹¤òÊ¬¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¥²ー¥È¡Ù¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä»×¤ï¤Ì·ë²Ì¤¬472ËüÉ½¼¨¡Ö¤¢¤Ã£÷¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿£÷¡×
¡Ö¼Â¤Ï¾¯¤·º¤¤Ã¤¿»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇÍÑ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥²ー¥È¤¬¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÆÍÇË¤µ¤ì¤ë¡È¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¡É¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤Ç¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ï472Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤¤Í¤Ï3Ëü2Àé·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÈ¿¶Á¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬Ç¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿w¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÊÝ¸îÇ¤È»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Úー¥¹¤òÊ¬¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡ØÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¥²ー¥È¡Ù¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Û
¥×¥ì¥Ï¥ÖÎäÅà¸Ë¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿Ç¤òÊÝ¸î
»Å½Ð¤·ÊÛÅöÀìÌçÅ¹¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ê¤´¤ß°Ã¡×¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë±êÅ·²¼¤ÎÆü¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥Ï¥ÖÎäÅà¸Ë¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢¾åÉô¤ËÇ¤¬¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤½¤¦¡£¥×¥ì¥Ï¥ÖÅ·°æÉÕ¶á¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤È´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÌÄ¤¤¤Æ±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£
¤ª¿å¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÀª¤¤¤è¤¯°û¤ó¤À¤È¤¤¤¦Ç¤Á¤ã¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤é¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê½ë¤µ¤Ç¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¼þ°Ï¤Î¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢Ç¤ÏÌµ»ö¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤óÂð¤Ø·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¥²ー¥ÈÀßÃÖ¤Î¹©É×¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡ÄÊÝ¸îÇ¤Î¸«»ö¤Ê¡ÈÆÍÇË·à¡É¤¬ÏÃÂê
Ç¤ò»ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó°ì²È¡£9ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¤Î¥²ー¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ç¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤½¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¾¯¤·º¤¤Ã¤¿»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¥²ー¥È¤ÎÁ°¤Ç°ì½ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ïºô¤Î·ä´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Á³¤Ç¡¢¤«¤ÄÂçÃÀ¤ÊÆÍÇË¤Î»ÅÊý¤Ë¡¢»×¤ï¤º¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç°ì½Ö¿¶¤êÊÖ¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤½¤¦¡£
Åê¹Æ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤Ç°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇ¤Ï±ÕÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Ç¤ÎÂÎ¤Ï±ÕÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë½À¤é¤«¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÎÉ¤¯ÃÎ¤ë¡ÈÇ¹¥¤¤µ¤ó¡É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Öºô¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë»¡¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Öºô¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ä¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎX¥æー¥¶ー¤«¤éÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎäÅà¸Ë¤Î¾å¤«¤éÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍ¥¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ê¤´¤ß°Ã¡×¤Ç¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤âÈ¯¿®Ãæ¡£º£²óÊÝ¸î¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ê¤´¤ß°Ã¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§kaori
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£