»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¤¬TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï5Ëü9000²ó¤òÄ¶¤¨¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¤¹¤´¤¯¤·¤¢¤ï¤»¤½¤¦¡ª¸µµ¤¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤²¼ËÍ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª´é¥á¥Ã¥Á¥ã¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Íー¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ¤Î¤È¤ó¤È¤í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤ó¤È¤í¤Á¤ã¤ó¤¬º£¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¦Á°¡¢ÊÌ¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸µ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤È¤ó¤È¤í¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤´±ï¤¬¤¢¤êº£¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¤È¤ó¤È¤í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡ÖÄ»¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¡ª¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¸å¤í»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡ª
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤ªÅò¤ò°û¤à¤³¤È¡£¤ªÅò¤¬°û¤ßÊüÂê¤ÇÂç¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤¤ªÉÛÃÄ¤âÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ó¤È¤í¤Á¤ã¤ó¡£¹¬¤»¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡ª
¤æ¤Ã¤¯¤ê¿´¤ò³«¤¤¤¿Ç¤Á¤ã¤ó
¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤¹¤È¤ó¤È¤í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò³ú¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤È¤ó¤È¤í¤Á¤ã¤ó¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤È¤ó¤È¤í¤Á¤ã¤ó¤ÏÊú¤Ã¤³¤â¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤È¤ó¤È¤í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸½ë¤µ´¨¤µ¶ì¤·¤µ¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤»¤¤¤¼¤¤¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤ä¤¬¤ì¡£»ô¤¤¼ç¤È¤È¤â¤Ë¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤«ー¡ª¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡ªÍ¥¤·¤¤»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ê¤ó¤ê¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤È¤ó¤È¤í¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
